El gobierno de Donald Trump y los Pasdarán abrieron un canal secreto de negociación en mayo + Agregar ámbito en









Los enviados de Washington buscaban avanzar hacia un acuerdo con Teherán, pero no pudieron establecer con certeza si sus interlocutores tenían respaldo real del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Revelan que el equipo de Trump mantuvo un canal diplomático oculto con los Pasdarán.

El gobierno de Donald Trump habría establecido en mayo un canal reservado de comunicación con la cúpula del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en medio de los intentos de Estados Unidos por alcanzar un acuerdo con Irán.

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La información fue publicada por Axios, que citó a tres fuentes con conocimiento directo de las conversaciones y señaló que los enviados estadounidenses no pudieron confirmar inicialmente si sus interlocutores tenían autoridad para hablar en nombre de esa poderosa estructura iraní.

Ante esa incertidumbre, funcionarios de la administración Trump decidieron evitar a los representantes oficiales que participaban de las negociaciones, entre ellos el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. En cambio, buscaron llegar directamente a los principales referentes de la Guardia Revolucionaria.

Para facilitar ese contacto recurrieron a Barzani, quien, de acuerdo con Axios, mantiene vínculos de confianza tanto con integrantes de la Guardia Revolucionaria como con funcionarios estadounidenses. El episodio expuso las dificultades que enfrenta Washington para negociar con Teherán ante la falta de claridad sobre quién concentra realmente el poder dentro del régimen iraní.

El diálogo entre Washington y Teherán quedó frenado y crecen las amenazas. El acuerdo entre EEUU e Irán fracasó y crece la tensión militar En junio, Estados Unidos e Irán llegaron a un memorando de entendimiento, aunque el acuerdo tuvo una duración breve y finalmente quedó sin efecto. Desde entonces, las conversaciones permanecen estancadas mientras vuelven a crecer las tensiones entre ambos países.

El presidente del Parlamento iraní cuestionó la ofensiva militar llevada adelante por Estados Unidos e Israel. "Estados Unidos e Israel atacaron reiteradamente a Irán en su cobarde guerra contra el país; sin embargo, no lograron ninguno de sus objetivos en ningún nivel", declaró Ghalibaf. El funcionario consideró que la campaña militar terminó favoreciendo a Teherán. "Fue un claro fracaso para ellos y una victoria política y militar para nosotros", afirmó. Según la agencia estatal Irna, Ghalibaf también defendió el memorando alcanzado con Washington y lo describió como "un documento de honor y victoria, mediante el cual Irán obtuvo resultados diplomáticos". Mientras las negociaciones continúan sin avances, el enfrentamiento suma nuevas amenazas. El comandante del ejército iraní, Amir Hatami, anunció una recompensa para quienes capturen o maten a militares estadounidenses. "Cualquier fuerza iraní que logre capturar o matar a un agresor estadounidense recibirá una recompensa de 30.000 dólares", declaró, según la agencia Fars.