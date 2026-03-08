Israel responde con un duro golpe a la inteligencia iraní tras los ataques en Tel Aviv + Seguir en









El Ejército israelí aseguró que desmanteló el cuartel de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria desde donde, afirma, se controlaba un satélite iraní.

Israel afirmó haber “desmantelado” en Teherán el cuartel de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria iraní.

Israel atacó en Teherán el Cuartel General de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria iraní y afirmó haberlo “desmantelado” durante una nueva oleada de bombardeos. Según el Ejército israelí, la instalación incluía centros de investigación espacial y sistemas desde los que se controlaba un satélite utilizado por Irán para vigilar territorio israelí.

De acuerdo con el comunicado difundido por el ejército, el complejo atacado albergaba infraestructura dedicada a la investigación y a la gestión de sistemas satelitales. Las autoridades militares sostuvieron que el lugar “servía como centro de recepción, transmisión e investigación para la Agencia Espacial Iraní”.

En ese mismo informe, las fuerzas israelíes señalaron que desde esa base se gestionaba el satélite Khayyam, lanzado en agosto de 2022. Según la versión del ejército, el aparato era utilizado por la Guardia Revolucionaria para realizar tareas de observación sobre Israel. “El sitio incluía instalaciones de investigación, así como una estructura de mando y control para el satélite 'Khayyam', lanzado en agosto de 2022 y utilizado por el CGRI (Guardia Revolucionaria) para impulsar actividades terroristas y vigilar al Estado de Israel y a sus residentes”.

el satélite Khayyam Otros objetivos alcanzados La ofensiva también incluyó ataques contra otras instalaciones vinculadas a la estructura militar iraní. Israel afirmó haber bombardeado 50 búnkeres de almacenamiento de municiones, una base perteneciente a la milicia Basij, un centro de mando interno y otro complejo asociado a la Guardia Revolucionaria.

Estos operativos forman parte de una nueva fase de ataques contra objetivos considerados estratégicos dentro de Irán. Las autoridades israelíes indicaron que la ofensiva buscó debilitar capacidades militares clave y centros de control utilizados por la Guardia Revolucionaria.