El hijo de Alí Jamenei fue elegido como líder supremo de Irán.

La Asamblea de Expertos eligió como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, asesinado en ataques de EEUU e Israel. El clérigo de 56 años asume el máximo poder político y religioso de Irán en medio de una fuerte escalada bélica en Medio Oriente.

En plena guerra con EEUU e Israel, la Asamblea de Expertos de Irán designó al hijo del ayatolá asesinado Ali Jamenei , Mojtaba Jamenei, como el nuevo líder supremo de Irán.

“ El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán , sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos”, indicó el organismo en un extenso comunicado difundido por los medios iraníes.

Mojtaba Jamenei se convirtió así en el tercer líder supremo de Irán, luego del fundador de la República Islámica en 1979, Ruhollah Jomeini , fallecido en 1989, y de su sucesor, Alí Jamenei, quien fue asesinado el sábado 28 de febrero durante una serie de ataques de EEUU e Israel que marcaron el inicio del actual conflicto.

De esta manera, el anuncio confirmó lo que ya circulaba con fuerza en los últimos días. El martes pasado se había informado que la Asamblea de Expertos , el cuerpo de 88 clérigos encargado de elegir al líder supremo en Irán, había designado al hijo de Alí Jamenei como su sucesor.

Según el portal opositor Iran International , la elección de Mojtaba Jamenei se habría producido bajo presión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la fuerza militar más poderosa del país. Tras el anuncio oficial, esa organización aseguró en un comunicado que está “lista para obedecer” al nuevo líder supremo.

No obstante, poco antes de la confirmación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, sin la aprobación de su gobierno, el nuevo líder iraní “no durará mucho”.

Quién es Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei, de 56 años, es considerado desde hace tiempo una figura influyente dentro del entramado político iraní, aunque con escasa exposición pública. Analistas señalan que ejerce poder detrás de escena y mantiene vínculos estrechos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la estructura militar más poderosa de Irán, así como con Basij, la red paramilitar voluntaria vinculada al régimen.

Aunque no ocupaba cargos formales dentro del gobierno, su cercanía al núcleo de poder lo había ubicado durante años en el centro de las especulaciones sobre una eventual sucesión de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.

Nacido en 1969 en la ciudad religiosa de Mashhad, es el segundo hijo del histórico líder iraní. Participó en la Guerra IránIrak en la década de 1980 y posteriormente se convirtió en un clérigo chiita de rango menor, aunque con fuerte influencia dentro de la Guardia Revolucionaria. Con el paso de los años, consolidó además un importante peso dentro del aparato político y de seguridad del país.

Sectores de la oposición lo han señalado como uno de los responsables de la represión de las protestas surgidas tras las polémicas protestas iraníes de 2009, originadas por denuncias de fraude electoral. También lo acusan de tener un rol central en la conducción de Basij, fuerza paramilitar subordinada al CGRI que suele intervenir en la represión de manifestaciones y en el control de disidencias internas.

Tras la muerte de su padre, Mojtaba Jamenei queda ahora al frente del país en uno de los momentos más críticos de la historia de la República Islámica, marcada por una fuerte escalada regional y por lo que las autoridades iraníes describen como una “amenaza existencial” luego de los ataques lanzados por EEUU e Israel.