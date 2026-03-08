Teherán amanece bajo una "lluvia negra" tras bombardeos contra instalaciones petroleras: de qué se trata el fenómeno + Seguir en









Explosiones en depósitos de petróleo generaron incendios y nubes tóxicas sobre la capital iraní. Autoridades alertan por precipitaciones contaminadas

Incendios en depósitos petroleros generaron una nube tóxica sobre la capital de la República Islámica tras los bombardeos.

Teherán amaneció este domingo cubierta por una nube tóxica y una inusual “lluvia negra” luego de bombardeos contra instalaciones petroleras durante la madrugada, ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos. Las explosiones provocaron incendios de gran magnitud que liberaron humo y residuos de crudo, generando precipitaciones oscuras sobre la capital iraní.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según reportes oficiales de la República Islámica, los ataques impactaron al menos cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de combustibles ubicados en Teherán y en la provincia cercana de Alborz. Las explosiones desataron enormes incendios y densas columnas de humo que se elevaron sobre la ciudad.

La mezcla de partículas de petróleo quemado con la lluvia provocó un fenómeno inusual: precipitaciones oscuras que dejaron rastros en calles, autos y edificios. Habitantes de distintos barrios reportaron charcos de agua negra y un cielo cubierto por nubes espesas incluso varias horas después de los bombardeos.

lluvia negra Habitantes de Teherán reportaron precipitaciones negras mezcladas con residuos de petróleo quemado luego de los ataques. X: @porquettfin Un corresponsal de CNN en la capital iraní describió el fenómeno en directo: “Se puede ver que la lluvia, el agua de lluvia, es realmente negra, aparentemente saturada de petróleo”. El periodista agregó que se trata de “este tipo de lluvia cargada de petróleo que estamos experimentando sobre la capital iraní, después de los ataques”.

Advertencias sanitarias para la población Ante el escenario de contaminación, la Organización de Protección Ambiental de Irán pidió a los residentes permanecer en sus casas y evitar salir a la calle debido al riesgo de inhalar sustancias tóxicas liberadas por el incendio de los depósitos petroleros.

La Media Luna Roja Iraní también alertó sobre la posible liberación de compuestos químicos a la atmósfera y advirtió que podría generarse un fenómeno similar a la lluvia ácida. “Podría producirse una peligrosa lluvia ácida”, señalaron, aunque aclararon que en algunas zonas ya comenzaron a caer gotas oscuras. lluvia negra Especialistas advierten que la mezcla de humo y químicos podría generar lluvia contaminada o ácida. X: @marcalpalazzolo Especialistas indicaron que la combinación de humo, partículas de crudo y otros químicos liberados por los incendios podría contaminar el agua de lluvia y aumentar el riesgo sanitario para los casi diez millones de habitantes de la capital. Cómo fueron los ataques contra instalaciones petroleras Durante la noche del 7 de marzo, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra cinco instalaciones petroleras ubicadas en Teherán y sus alrededores, en el marco de la escalada de tensión en Medio Oriente. “Anoche, cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos petrolíferos en Teherán y El Alborz fueron atacados por aviones enemigos”, declaró Keramat Veyskarami, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Distribución de Productos Petrolíferos de Irán, en diálogo con la televisión estatal. El funcionario explicó que, aunque las cinco instalaciones resultaron dañadas por los bombardeos, los equipos de emergencia lograron extinguir los incendios horas después. Sin embargo, las consecuencias ambientales de las explosiones continuaban visibles sobre la capital, donde el humo y la lluvia contaminada mantenían en alerta a las autoridades.