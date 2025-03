Jair Bolsonaro cruzó a la justicia brasileña y apuntó que la inhabilitación electoral en su contra constituye "una negación de la democracia"

“Quiero decir a quienes no me quieren en Brasilia: unas elecciones sin Bolsonaro son una negación de la democracia en Brasil”, lanzó el exmandatario ante una multitud de sus partidarios luciendo la camiseta de la selección de Brasil y con una bandera de Donald Trump junto a él con el lema "pelea, pelea, pelea".

A su vez, afirmó que cualquiera sea la decisión de la Justicia en la investigación en su contra por presunto golpe de Estado, no dejará el país. “No me voy a ir de Brasil. He elegido el lado más duro y no tengo ninguna obsesión con el poder. Si me pasa algo, sigan luchando”, sostuvo.