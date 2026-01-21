La central nuclear Kashiwazaki-Kariwa, ubicada en Japón y considerada la más grande del mundo, volvió a ser puesta en marcha a partir de este miércoles. La decisión fue tomada por la compañía eléctrica Tokyo Electric Power (TEPCO), luego de 15 años.
Japón reactivó Kashiwazaki-Kariwa, la central nuclear más grande del mundo luego de 15 años
Se trata de la planta Kashiwazaki-Kariwa, paralizada en 2011 por un accidente natural. Así, un total de 14 reactores reanudaron su funcionamiento.
La planta fue paralizada, al igual que los demás reactores del país asiático, después de que un terremoto y un tsunami posterior provocaran un desastre en la central de Fukushima Daiichi en 2011.
TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la central, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo a EFE.
La central nuclear Kashiwazaki-Kariwa será reactivada
Japón, un país pobre en recursos, busca reactivar la energía atómica y reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados. Así, un total de 14 reactores, en su mayoría ubicados en las prefecturas del este y el sur, reanudaron su funcionamiento tras la imposición de estrictas normas de seguridad.
Kashiwazaki-Kariwa será la primera que Tepco -la empresa operadora de Fukushima- ponga de nuevo en marcha tras el desastre.
El vasto complejo se equipó con un dique de 15 metros de altura contra los tsunamis, nuevos sistemas eléctricos de emergencia instalados en altura y otros dispositivos de seguridad.
