El yen toca mínimos de un año y medio, ante la posibilidad de elecciones anticipadas en Japón

Su primera ministra, Sanae Takaichi, promete políticas fiscales expansivas, que podrían poner más presión sobre la moneda.

La moneda japonesa sufre la presión de las medidas tomadas por la primera ministra.

El yen cayó a mínimos de un año y medio frente al dólar ante la posibilidad de que los funcionarios japoneses intervengan para apuntalar la moneda, en el marco de una potencial elección anticipada que podría allanar el camino para un estímulo fiscal.

La moneda japonesa cayó hasta un 0,2% a 159,45 yenes por dólar, su nivel más bajo desde julio de 2024, más temprano en el día, pero se fortaleció en un comercio volátil a medida que avanzaba el día, dejando al dólar abajo un 0,3% a 158,66.

Solo en los últimos dos meses, el yen ha perdido alrededor de un 3% frente al dólar. En el período previo a intervenciones anteriores, por ejemplo, en abril y julio de 2024, había perdido casi un 6% en ese mismo período.

tokio nikkei yen Depositphotos En esa línea, el ministro de Finanzas japonés, Satsuki Katayama, emitió otra advertencia el miércoles, diciendo que los funcionarios tomarían "medidas apropiadas contra movimientos cambiarios excesivos sin excluir ninguna opción".

La primera ministra de Japón podría convocar a elecciones anticipadas Los operadores están cada vez más preocupados por los planes de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de gastar en grande, un riesgo que aumentaría si convoca elecciones el próximo mes y consigue una mayoría.

Takaichi se prepara para informar a su Gabinete sobre su intención de disolver el Parlamento más tarde el miércoles, y el 8 de febrero emerge como una posible fecha para elecciones anticipadas de la cámara baja. Las promesas de Takaichi de políticas fiscales expansivas —grandes paquetes de estímulo destinados a impulsar el crecimiento y combatir la deflación— podrían pesar aún más sobre el yen al aumentar la deuda gubernamental y retrasar una política monetaria más estricta del Banco de Japón (BOJ).

