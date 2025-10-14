La carta que Javier Milei le entregó a Donald Trump durante el almuerzo en la Casa Blanca







El documento está relacionado con las familias de los rehenes argentinos liberados recientemente por Hamas.

Javier Milei le entregó una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados a Donald Trump, durante el almuerzo en la Casa Blanca. AP

El presidente Javier Milei le "entregó al Presidente Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados", informó este martes la Oficina del Presidente vía X. La carta estaba enmarcada y Trump apreció el regalo catalogándolo como algo "fantástico".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un inicio, la reunión entre Milei y Trump había sido pactada como bilateral y a realizarse en la Oficina Oval, dentro de la Casa Blanca. Sin embargo, si bien el encuentro fue en la residencia oficial del presidente de EEUU, terminó siendo solo un almuerzo, con una conferencia de prensa previa. Allí, Milei le entregó una carta escrita por familiares de los rehenes argentinos liberados David y Ariel Cunio y Eitan Horn.

Qué dice la carta que le entregó Milei a Trump La carta encuadrada con un marco dorado cuenta el alivio que sintieron los familiares de los rehenes argentinos, luego de su tan esperado regreso a casa: "Finalmente podemos volver a respirar. Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida. Reunió a nuestra familia y restauró nuestra esperanza", indica.



Luego, marca un sentido mensaje dirigido directamente al presidente de EEUU: "Señor Presidente, su liderazgo nos marcó a través de océanos y fronteras... Lo que ha hecho nunca será olvidado... Mostró cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión. Gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad", reza la carta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1978164914058416548&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei le entregó al Presidente Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente. pic.twitter.com/HgFOGTweQF — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 14, 2025

Para concluir, las dos familias argentinas que escribieron la carta, mencionan que el accionar de Trump es merecedor del Premio Nobel de la Paz, un verdadero halago para Trump que tantas veces mencionó su deseo de ser condecorado con el premio y que recientemente lo perdió en manos de la opositora venezolana, María Corina Machado: "Desde Argentina hasta Israel, las familias celebran este momento. Usted merece el más alto honor por este logro histórico, algo que ningún otro presidente o mandatario ha conseguido. Lo que logró es digno del Premio Nobel de la Paz".