Israel denuncia que uno de los cuerpos sin vida entregados por Hamás no corresponde a ningun rehén

El ejército israelí informó que el cuerpo recibido el martes no coincide con ninguno de los rehenes de Gaza aún desaparecidos.

El ejército israelí confirmó que el cuarto cadáver entregado por Hamás no corresponde a ninguno de los rehenes de Gaza.

El ejército israelí confirmó este miércoles que el cuarto cadáver entregado por Hamás la noche del martes no corresponde a ninguno de los rehenes que permanecían en Gaza . La revisión forense determinó que, pese al acuerdo de intercambio y la tregua auspiciada por EEUU, el cuerpo no coincide con los desaparecidos .

"Una vez concluidos los exámenes del instituto forense nacional", indicó el ejército en un comunicado, se constató que "el cuarto cuerpo entregado por Hamás a Israel no corresponde a ninguno de los rehenes". Esta confirmación se suma a la información sobre los cadáveres previamente entregados y analizados, que ya habían sido identificados por sus familias.

El ejército también advirtió: "Hamás tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos" , recordando la obligación del movimiento islamista palestino de cumplir con el acuerdo de canje como parte de la tregua gestionada por Estados Unidos.

Bipin Joshi

Un joven estudiante de Agricultura, realizaba prácticas en el kibutz Alumim cuando fue secuestrado durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Originario de una remota región de Nepal, había llegado a Israel apenas tres semanas antes de la masacre, y hasta el lunes su paradero y estado eran desconocidos.

Bipin-Joshi Bipin Joshi era un estudiante nepalí de agricultura que realizaba prácticas en el kibutz Alumim; sus restos fueron entregados a Israel la noche del lunes.

Bipin Joshi era un estudiante nepalí de agricultura que realizaba prácticas en el kibutz Alumim; sus restos fueron entregados a Israel la noche del lunes.

Tras más de dos años en cautiverio, los restos de Joshi fueron finalmente devueltos a Israel. El joven, de 22 años al momento del ataque, era un estudiante hindú nepalí cuya valentía permitió proteger a sus compañeros durante el asalto.

Joshi había viajado desde Nepal para participar en un programa de capacitación agrícola cerca de la frontera con Gaza, en el kibutz Alumim, y se cree que era el único rehén no israelí e hindú en la franja. Sus restos fueron entregados a las autoridades israelíes por Hamas la noche del lunes.

Guy Illouz

Tenía 26 años, era técnico de sonido y músico talentoso, originario de Ra’anana. Fue secuestrado durante el festival Nova el 7 de octubre de 2023, tras resultar herido mientras escapaba del lugar durante el ataque de Hamas.

Guy Illouz, músico y técnico de sonido, permaneció casi dos años en manos de Hamas antes de que sus restos fueran devueltos a las autoridades israelíes.

WhatsApp-Image-2023-12-01-at-19.47.15 Guy Illouz, músico y técnico de sonido, permaneció casi dos años en manos de Hamas antes de que sus restos fueran devueltos a las autoridades israelíes.

Su muerte fue confirmada a fines de 2023, pero sus restos recién fueron devueltos por Hamas más de dos años después. Guy permaneció bajo custodia de Hamas durante casi dos años, hasta la reciente entrega de su cuerpo a las autoridades israelíes, cerrando así un capítulo doloroso para su familia y allegados.

Entrega parcial de Hamas

El alto el fuego entre Israel y Hamas contemplaba la devolución de 28 cuerpos de rehenes fallecidos. Hasta el momento, sólo se han entregado cuatro. Israel solicita que se cumpla el acuerdo y que los 24 restos restantes sean localizados, identificados y devueltos a sus familias.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que la recuperación de los cuerpos es un “reto enorme” debido a los escombros y daños en Gaza.

hamas-y-rehenesjpg Hamás había entregado previamente los primeros cuatro cadáveres el lunes, completando parcialmente la devolución comprometida.

Hamás liberó también a los últimos rehenes israelíes vivos, mientras Israel trasladó a detenidos palestinos a sus hogares y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaraba el fin de la guerra de dos años. El portavoz del CICR, Christian Cardon, señaló que la operación podría llevar días o semanas, y existe la posibilidad de que algunos cuerpos nunca sean encontrados.

Cardon destacó la importancia de priorizar la localización y entrega de los restos: "Creo que existe claramente el riesgo de que eso lleve mucho más tiempo. Lo que decimos a las partes es que esa debe ser su máxima prioridad". No se brindaron más detalles sobre el paradero de los rehenes fallecidos, por la delicadeza de la operación.