La ONU consideró que existen motivos para creer que EEUU cometió crímenes de guerra en Irán

Se trata de un informe del organismo referido a los ataques de fines de febrero en una escuela y un complejo deportivo. Los expertos del análisis concluyeron que los puntos de la ofensiva no se trataron de "impactos erráticos ni de daños colaterales".

Los expertos también concluyeron que la escuela era "el punto de impacto previsto y que los daños no fueron resultado de un impacto errático".

Expertos en Derechos Humanos (DDHH) de la ONU afirmaron que existen motivos razonables para creer que EEUU cometió crímenes de guerra en dos ataques en Irán. Se trata de las ofensivas de febrero en una escuela y un complejo deportivo, que causaron la muerte de al menos 177 civiles.

Esta conclusión surgió de un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, en el que sostuvieron que los ataques con misiles perpetrados el 28 de febrero contra una escuela primaria en Minab y un complejo deportivo en Lamerd constituyeron ataques indiscriminados que causaron muertes de civiles y daños a la infraestructura civil.

Los expertos también descubrieron que las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas masivas antigubernamentales en enero.

Al respecto, afirmaron que los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad se produjeron a una escala "asombrosa y sin precedentes" en las 31 provincias. "Los civiles en Irán se encuentran atrapados entre las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio gobierno y el conflicto mortal con EEUU e Israel", advirtió la misión de investigación en un comunicado este jueves.

Para su último informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los tres expertos independientes de la misión analizaron dos de los ataques más mortíferos contra civiles durante el conflicto.

Aquel 28 de febrero, EEUU lanzó misiles de precisión (PrSM) que impactaron en la escuela primaria Shajareh Tayyebeh. REUTERS

Aquel 28 de febrero, cuando EEUU e Israel lanzaron su guerra contra Irán, misiles de precisión (PrSM) impactaron en la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, causando la muerte de al menos 156 personas, en su mayoría niños, según las autoridades locales.

Los expertos también concluyeron que la escuela era "el punto de impacto previsto y que los daños no fueron resultado de un impacto errático ni de daños colaterales" del ataque al complejo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El ejército estadounidense aún no publicó las conclusiones de su investigación sobre el ataque a Minab, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresó que "nunca atacaría objetivos civiles".

Así, en ambos incidentes, los expertos de la misión de investigación afirmaron que existían "motivos razonables para creer que EEUU cometió el crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado que provocó la pérdida de vidas o lesiones a civiles o daños a bienes civiles". Como pruebas, citaron el hecho de que ese país es la única parte en el conflicto que posee esos misiles.

EEUU paga u$s725 millones a la ONU y reduce su deuda con el organismo

Estados Unidos pagó u$s725 millones a las Naciones Unidas (ONU) y redujo parte de la deuda que mantenía con el organismo. El desembolso permite además que Washington conserve su derecho a voto en la Asamblea General, que comenzará sus reuniones la próxima semana en Nueva York.

El pago corresponde al presupuesto regular de las Naciones Unidas. A ese monto se sumaron otros u$s102 millones que Estados Unidos había destinado días antes a las operaciones de mantenimiento de la paz. "Ayer recibimos u$s725 millones de Estados Unidos para el presupuesto ordinario de la ONU, y el viernes también recibimos u$s102 millones destinados a las operaciones de mantenimiento de la paz", explicó el portavoz de la organización, Farhan Haq.

Pese a estos desembolsos, el gobierno de Donald Trump todavía debe u$s1.312 millones con el presupuesto ordinario de la ONU. Sin embargo, Haq señaló que "con estos pagos, Estados Unidos ya no corre el riesgo de verse afectado por el artículo 19 en 2027".