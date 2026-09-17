Lula da Silva llevará a la ONU un mensaje directo para Donald Trump: "No se meta en las elecciones de Brasil"

El mandatario brasileño anticipó que buscará plantearle el reclamo al presidente estadounidense durante su viaje a Nueva York. Por ahora, no hay una bilateral prevista.

Lula anticipó que llevará a la Asamblea General de la ONU sus cuestionamientos hacia Donald Trump.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anticipó que aprovechará su participación en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para enviarle un mensaje directo a su par estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones entre ambos gobiernos y a pocas semanas de las elecciones presidenciales brasileñas.

“ Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil ”, afirmó Lula durante un acto de campaña realizado en Ceilandia, un barrio de Brasilia. El mandatario brasileño viajará a Nueva York , donde tiene previsto pronunciar su discurso ante Naciones Unidas el próximo martes.

La advertencia se produce mientras Lula busca la reelección en los comicios de octubre y disputa una elección ajustada con el senador Flávio Bolsonaro. Sondeos recientes muestran escenarios diferentes según la consultora, aunque coinciden en una competencia estrecha ante una eventual segunda vuelta.

Pese a las declaraciones del presidente brasileño, por el momento no está prevista una reunión bilateral específica entre Lula y Trump . Así lo informó el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Bicalho Cozendey.

Sin embargo, el funcionario señaló que ambos mandatarios “probablemente se cruzarán en la Asamblea” , como ocurrió durante la edición de 2025. Los presidentes de Brasil y Estados Unidos tienen previsto pronunciar sus respectivos discursos de manera sucesiva durante el encuentro.

El posible cruce se producirá en un contexto de creciente tensión diplomática entre Brasilia y Washington. Lula cuestionó en reiteradas oportunidades las medidas adoptadas por la administración estadounidense y las vinculó con el escenario político interno de Brasil.

Por el momento, no está prevista una reunión bilateral entre Lula y Trump durante la Asamblea General de la ONU.

La disputa entre Brasil y EEUU

Uno de los principales focos del conflicto son los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños. Washington aplicó en julio dos rondas de gravámenes, mientras que Lula denunció esas decisiones como un intento de interferir en el proceso electoral de su país.

Las diferencias entre ambos gobiernos habían comenzado a profundizarse en 2025, cuando la administración Trump aplicó un primer aumento arancelario a Brasil en represalia por el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó el país entre 2019 y 2022.

En ese escenario, Lula acusó además a la familia Bolsonaro de realizar gestiones ante Estados Unidos para impulsar medidas contra su administración y sostuvo que esas acciones perjudicaron los intereses económicos brasileños.

El mandatario volvió a elevar el tono durante el acto de campaña de este miércoles. Brasil “no acepta a quien de día agita la bandera nacional y de noche se pone en cuatro para Estados Unidos”, afirmó.

Los aranceles estadounidenses contra productos brasileños se convirtieron en uno de los principales focos de tensión entre ambos gobiernos.

Una elección marcada por una competencia ajustada

El enfrentamiento diplomático aparece además en plena recta final de las elecciones presidenciales brasileñas. Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en una competencia estrecha de cara a octubre. Una encuesta AtlasIntel/Bloomberg difundida este jueves los ubicó en empate estadístico en un eventual balotaje, con una diferencia dentro del margen de error.

La primera vuelta está prevista para el 4 de octubre. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos más votados avanzarán a una segunda vuelta el 25 de octubre.

En ese contexto, la participación de Lula ante la ONU sumará un nuevo capítulo a la relación con Washington. Aunque no existe hasta ahora una bilateral confirmada con Trump, el presidente brasileño ya anticipó cuál será uno de los mensajes que buscará transmitir durante su paso por Nueva York.