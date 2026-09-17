Los Sauces y Hotesur: la Justicia separó los juicios y fijó las fechas de inicio Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









El Tribunal Oral Federal 5 resolvió separar los expedientes Los Sauces y Hotesur, que inicialmente iban a ser juzgados en conjunto. El primero comenzará el 23 de octubre y el segundo, en marzo de 2027.

El TOF 5 fijó para octubre el inicio del juicio por Los Sauces y para marzo de 2027 el correspondiente a Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) fijó las fechas de inicio de los juicios vinculados a las causas Los Sauces y Hotesur, en las que están acusados, entre otros, la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

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El tribunal resolvió separar ambos expedientes, que inicialmente iban a ser juzgados de manera conjunta. De esta manera, el juicio por la causa Los Sauces comenzará el 23 de octubre, mientras que el proceso correspondiente a Hotesur se iniciará en marzo de 2027.

Ambas causas investigan presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a negocios hoteleros y societarios de la familia Kirchner.

Los Sauces y Hotesur: qué se investigó La causa Los Sauces tiene como eje a la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner y los alquileres de propiedades a empresarios que mantuvieron vínculos comerciales con el Estado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

En tanto, Hotesur se originó a partir de la investigación sobre la sociedad propietaria del hotel Alto Calafate y los movimientos económicos vinculados con su explotación.

La decisión del TOF 5 establece así un cronograma diferenciado para ambos debates orales, con una primera instancia que comenzará en octubre y un segundo juicio previsto para el año próximo.