10 formas sencillas de ahorrar dinero para tu próximo viaje

Con algunos cambios antes de salir y tomando las decisiones correctas durante la estadía, se puede reducir los gastos mientras se vive una gran experiencia.

Un viaje no tiene que depender si o si de conseguir una oferta perfecta. Muchas veces, la diferencia en el precio final está en cómo se organiza el presupuesto durante los meses previos y en las decisiones que se toman una vez que se llega al destino.

La clave es separar qué gastos realmente suman a la experiencia e identificar cuáles se pueden evitar . Con algunos cambios más chicos en la rutina, algo de planificación y elecciones más económicas durante el viaje, se puede juntar más plata antes de salir y hacer que rinda mejor después.

Los mejores consejos para ahorrar todo el dinero posible antes del viaje son:

Una de las formas más simples de empezar es revisar los gastos que aparecen sin haberlos planeado. Antes de comprar ropa, tecnología, comida o cualquier producto que no sea necesario, hay que pensar si ese mismo dinero podría servir para pagar una noche de alojamiento, una comida o parte de un pasaje.

Salir a comer, ir al cine o juntarse varias veces por semana puede sumar bastante al final del mes. En las semanas previas al viaje, lo mejor es reemplazar algunas salidas por reuniones en casa, cocinar entre varios o elegir planes más baratos . El ahorro de cada encuentro puede parecer chico, pero si se lo suma durante dos o tres meses puede convertirse en una parte importante del presupuesto.

Guardar plata de a poco

No hace falta separar mucho de una sola vez. Una buena opción es crear un fondo específico para el viaje y depositar ahí el cambio que sobra de las compras o una cantidad fija todas las semanas. Esta especie de alcancía se puede hacer de manera digital transfiriendo periódicamente una suma a una cuenta separada para no gastarla.

Vender lo que ya no usás

Ropa, libros, celulares viejos, equipos electrónicos o muebles pueden convertirse en dinero para viajar. Para generar un ingreso extra se puede revisar la casa y publicar aquello que lleva meses guardado. Antes de comprar algo nuevo para el viaje también puede servir mirar opciones usadas en buen estado, especialmente para mochilas, ropa o determinados accesorios.

Buscar una entrada extra

Otra posibilidad es aumentar el fondo en lugar de concentrarse únicamente en recortar gastos. Para eso se pueden hacer pequeños trabajos para familiares o conocidos, ofrecer servicios digitales, editar videos, diseñar, programar o vender fotografías. No hace falta que se convierta en un trabajo permanente, ya que se puede hacer durante unas semanas hasta el viaje.

Durante el viaje también hay formas de cuidar el presupuesto. Pexels

5 claves para reducir gastos al máximo durante el viaje

Para el momento del viaje, los mejores consejos para ahorrar sin tener que perderse de ninguna experiencia son:

Viajar fuera de temporada

Viajar fuera es muy beneficioso ya que en temporada baja suelen aparecer mejores valores en alojamiento, pasajes y algunas actividades. Además, hay menos visitantes y puede ser más fácil encontrar disponibilidad sin reservar con tanta anticipación. Antes de elegir las fechas, hay que comparar cuánto cuesta el mismo destino en distintos momentos del año.

Elegir un alojamiento más barato

Los hostels pueden ser una opción para quienes priorizan gastar menos en hospedaje. Las habitaciones compartidas suelen tener precios más bajos, aunque muchos establecimientos también ofrecen cuartos privados para quienes prefieren tener mayor intimidad.

Buscar planes gratis

Muchas ciudades tienen parques, barrios históricos, museos con determinados días de entrada libre, miradores y recorridos que se pueden hacer sin pagar. Para esto hay que investigar antes de salir y organizar el itinerario sin llenar cada día de actividades caras. También se puede preguntar en el alojamiento por caminatas, eventos o propuestas gratuitas disponibles durante la estadía.

Cocinar más y comer menos afuera

Comer afuera todos los días puede convertirse en uno de los mayores gastos. Para evitarlo, se puede comprar en supermercados o mercados locales y preparar parte de las comidas. Para las excursiones también se puede llevar un sándwich, fruta o algún alimento preparado previamente. Si se quiere comer en un restaurante, es preferible buscar menús del día.

Viajar de noche

Cuando un trayecto entre dos ciudades dura varias horas, viajar de noche puede cumplir dos funciones al mismo tiempo. En vez de pagar una noche de alojamiento y viajar al día siguiente, se puede dormir durante el viaje y llegar por la mañana al nuevo destino. Una vez en destino, se puede usar transporte público, caminar o moverse en bicicleta cuando sea posible.