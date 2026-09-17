Estudiantes hace caja en la Copa Libertadores: ya embolsó casi u$s9 millones y va por otros u$s25 millones

El Pincha convirtió su campaña continental en una fuente extraordinaria de ingresos. Ya acumuló u$s8,93 millones y si llega a la final se asegurará al menos u$s15,93 millones. Además, si conquista el título podría cerrar el torneo con u$s33,93 millones.

Estudiantes clasificó a las semifinales de la Copa Libnertadores y ya le dejó al club platense con un ingreso acumulado de aproximadamente u$s8,93 millones en premios de Conmebol

Estudiantes no solo se metió entre los cuatro mejores equipos de América. También construyó un negocio millonario alrededor de su campaña en la Copa Libertadores 2026 . La clasificación a las semifinales dejó al club platense con un ingreso acumulado de aproximadamente u$s8,93 millones en premios de Conmebol , una cifra que todavía puede crecer de manera exponencial en las próximas semanas.

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El dato adquiere relevancia para las finanzas del club porque la Libertadores representa una de las principales fuentes extraordinarias de ingresos para los equipos sudamericanos. Y cuanto más lejos llega un equipo, mayor es el efecto sobre su caja.

Estudiantes comenzó el torneo con u$s3 millones garantizados por participar de la fase de grupos . A ese monto le agregó los premios por resultados: en 2026 Conmebol paga u$s340.000 por cada victoria durante esa instancia. El Pincha consiguió dos triunfos, por lo que incorporó otros u$s680.000 .

La cuenta continuó en los playoffs. Por alcanzar los octavos de final sumó u$s1,25 millones , por los cuartos de final agregó u$s1,7 millones y su clasificación a semifinales representó otros u$s2,3 millones .

u$s3 millones por participar de la fase de grupos.

por participar de la fase de grupos. u$s680.000 por dos victorias.

por dos victorias. u$s1,25 millones por octavos.

por octavos. u$s1,7 millones por cuartos.

por cuartos. u$s2,3 millones por semifinales.

por semifinales. Total: u$s8,93 millones.

La campaña deportiva, por lo tanto, ya se transformó en una operación económica de casi u$s9 millones para el club.

Estudiantes ya acumula casi 9 millones de dólares en premios en la Copa Libertadores y puede aumentar considerablemente sus ingresos si continúa avanzando. X

La semifinal vale otros u$s7 millones

El próximo partido de Estudiantes tendrá un valor económico muy superior al de las rondas anteriores. El equipo enfrentará en semifinales al ganador de Flamengo e Independiente del Valle. Flamengo llega con ventaja de 2-0 a la revancha y es el campeón vigente de la Libertadores.

Pero más allá del rival, la cuenta es clara: llegar a la final le garantizará otros u$s7 millones correspondientes al premio del subcampeón.

Eso significa que Estudiantes ya tiene asegurados u$s8,93 millones y puede llevar ese número hasta aproximadamente u$s15,93 millones simplemente alcanzando la definición.

La diferencia económica entre avanzar y quedar eliminado en semifinales es, por lo tanto, de u$s7 millones.

El gran salto: u$s25 millones por ser campeón

La verdadera oportunidad financiera está en el título. Para 2026, Conmebol elevó a u$s25 millones el premio para el campeón de la Libertadores. Si Estudiantes logra conquistar el torneo, ese monto se sumará a todo lo acumulado durante la competencia.

El cálculo llevaría sus ingresos por premios de la edición 2026 hasta aproximadamente u$s8,93 millones ya acumulados más u$s25 millones por el título, lo que representará un total de u$s33,93 millones. Es decir, Estudiantes tiene todavía u$s25 millones en juego.

En términos de caja, la diferencia es enorme. El club podría terminar su participación con unos u$S15,93 millones como subcampeón o acercarse a U$S34 millones si consigue levantar la Copa.

La final está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo, después de las semifinales que se disputarán en octubre.

Una campaña que multiplica el valor de cada partido

El modelo económico de la Libertadores tiene una característica central: los ingresos crecen a medida que aumenta el rendimiento deportivo.

Estudiantes ya atravesó la fase de grupos, octavos y cuartos. En octavos eliminó a Universidad Católica después de empatar 1-1 en La Plata y ganar 3-0 en Santiago. En cuartos superó a Corinthians: empató 1-1 como local y ganó 1-0 en San Pablo.

La consecuencia es que cada clasificación funciona como una nueva inyección de recursos. Para un club platense, además, estos ingresos adquieren una dimensión particular por la diferencia entre los premios internacionales denominados en dólares y buena parte de sus costos operativos locales.

La Libertadores funciona así como una especie de generador de dólares extraordinarios: premios de Conmebol, mayor exposición internacional, ingresos comerciales y la posibilidad de potenciar futuras ventas de jugadores.

El negocio no termina con la Copa

Una eventual consagración tendría un efecto que excede los u$s25 millones del premio principal. El campeón de América obtiene el derecho a disputar la Recopa Sudamericana, otra competencia organizada por Conmebol que agrega nuevos premios económicos. En 2026, el campeón de la Recopa recibió US$1,8 millones.

También asegura su presencia en la fase de grupos de la Libertadores 2027, con otros ingresos garantizados por participación y la posibilidad de sumar premios por cada victoria.

Por eso, ganar la Libertadores no implica solamente cobrar el cheque correspondiente al campeón. También significa comprar anticipadamente una nueva temporada de ingresos internacionales.

Estudiantes ya convirtió su campaña en una fuente de dólares. Ahora tiene por delante una instancia en la que cada partido vale millones.