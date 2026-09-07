La ONU advierte que el fenómeno "El Niño" podría dejar a 16 millones de personas sin alimentos en América Latina

El fenómeno climático podría agravar la falta de alimentos en varios países de la región y extender sus efectos hasta 2027.

El fenómeno de El Niño podría afectar la seguridad alimentaria de 16 millones de personas en América Latina.

El fenómeno de El Niño podría provocar inseguridad alimentaria en 16 millones de personas de América Latina , debido principalmente al impacto de la sequía sobre los cultivos y los medios de vida. La advertencia fue realizada por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que monitorea la situación en distintos países.

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El fenómeno climático natural modifica las condiciones habituales del clima y eleva las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental . Como consecuencia, puede alterar los patrones de viento, presión atmosférica y precipitaciones en distintas partes del planeta.

Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para Latinoamérica y el Caribe, alertó sobre la magnitud que podría alcanzar el fenómeno durante una entrevista con AFP: "En esta región (latinoamericana) hablamos de 16 millones de personas que probablemente van a sufrir inseguridad alimentaria como consecuencia del impacto de El Niño", señaló Savelli.

La funcionaria consideró que el escenario es especialmente preocupante debido a la intensidad que podría alcanzar el fenómeno: "Es una situación bastante preocupante, puede ser uno de los fenómenos de El Niño más fuertes de la historia reciente", agregó.

Honduras aparece entre los países más comprometidos por la falta de lluvias. Desde agosto, cerca del 80% de su territorio permanece bajo alerta debido a una sequía que se agravó con la influencia de El Niño.

Lena Savelli alertó que 16 millones de personas podrían sufrir inseguridad alimentaria por los efectos de El Niño.

La situación también llevó a El Salvador y Panamá a declarar la emergencia, mientras otros países de la región enfrentan las consecuencias sobre sus actividades agrícolas y las comunidades que dependen directamente de los cultivos.

Uno de los puntos de mayor preocupación es el Corredor Seco Centroamericano, una zona árida que atraviesa principalmente sectores de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La región presenta una elevada vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos extremos.

"Para las familias que pierden sus cosechas, sus cultivos y sus medios de vida, el impacto durará bastante", advirtió Savelli.

¿Cómo afecta la sequía a la seguridad alimentaria?

La falta de lluvias puede provocar pérdidas de cosechas y de ingresos para las familias rurales, lo que incrementa la vulnerabilidad alimentaria de millones de personas. El impacto no se limita al período de sequía, ya que la recuperación de los cultivos y de los medios de subsistencia puede extenderse durante meses.

Ante este escenario, el PMA comenzó a desplegar asistencia humanitaria desde abril en distintos puntos de Latinoamérica. La ayuda incluye la entrega de raciones de alimentos y apoyo económico destinado a productores afectados por las condiciones climáticas.

La sequía ya mantiene a gran parte de Honduras bajo alerta y también generó emergencias en otros países.

Sin embargo, Savelli advirtió que los recursos disponibles resultan insuficientes frente a la dimensión del problema: "Las necesidades van más allá de lo que tenemos en nuestros bolsillos", aseguró la directora regional del organismo.

¿Cuánto podría durar el impacto de El Niño?

La Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas advirtió en septiembre que El Niño podría convertirse en el fenómeno más potente de las últimas cuatro décadas. Según las previsiones, alcanzaría su máxima intensidad hacia finales de este año.

Aunque el pico del fenómeno se produciría durante los próximos meses, sus consecuencias podrían prolongarse hasta bien entrado 2027, especialmente en las zonas que ya enfrentan problemas de sequía y pérdidas agrícolas.

La evolución del fenómeno será seguida de cerca por los organismos internacionales debido a su capacidad para alterar las condiciones climáticas y profundizar las dificultades económicas y alimentarias en las comunidades más expuestas.