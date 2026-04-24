La reacción de la prensa británica ante el presunto cambio en la postura de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

El presidente de Estados Unidos criticó en reiteradas ocasiones la negativa de sus aliados de la OTAN a intervenir en el conflicto en Medio Oriente. En este escenario, los medios del Reino Unido inundaron sus sitios web ante el presunto viraje en el apoyo sobre el conflicto en Malvinas.

Las Islas Malvinas: el tema central en la agenda de medios británica tras la amenaza de Trump.

La posibilidad de que Estados Unidos revise su histórico respaldo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas , a partir de declaraciones de Donald Trump , activó una inmediata reacción en la prensa del Reino Unido. Medios como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian pusieron el foco en el alcance de esa advertencia, que surge de un correo interno del Pentágono filtrado por la agencia Reuteres, donde se evalúan medidas contra aliados de la OTAN por su negativa a involucrarse en el conflicto con Irán .

Entre las medidas más relevantes, el memorando del Pentágono expresaba una posible revisión del apoyo estadounidense a las " posesiones imperiales europeas " en todo el mundo, con especial foco en las Islas Malvinas . Además, también se analiza una suspensión a España cuyo presidente, Pedro Sánchez, mantiene una tensa relación con la Casa Blanca.

Según publicó The Sun, Trump estaría dispuesto a reconsiderar la postura histórica de Washington respecto a las Islas Malvinas como respuesta a la negativa de Londres a habilitar el uso de sus bases militares durante la reciente escalada en Medio Oriente . El diario remarcó que la información proviene de documentos internos del Departamento de Defensa, en los que se analizan posibles sanciones hacia países que, desde la óptica del mandatario, no acompañaron a Estados Unidos en el plano militar.

The Sun también citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, quien sostuvo que Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”

En la misma línea, The Telegraph señaló que la filtración expone la intención de “penalizar” a socios de la OTAN que se mostraron reticentes a respaldar la ofensiva. Entre las alternativas bajo análisis aparece “la revisión del respaldo" sobre las Malvinas, un movimiento que implicaría un quiebre en la relación bilateral y reabriría la discusión sobre la soberanía del archipiélago , hoy ocupado ilegalmente por el Reino Unido y reclamado por la Argentina.

image El medio The Telegraph tituló: "EEUU podría revisar el reclamo británico sobre las Islas Malvinas".

Otro de los grandes medios que se hizo eco de la noticia fue el Daily Mail. De acuerdo con ese medio, el Pentágono evalúa distintas herramientas de presión sobre los miembros de la Alianza Atlántica que no colaboraron en la guerra contra Irán. Entre los escenarios considerados figuran desde la eventual suspensión de España hasta la revisión del apoyo diplomático a las “posesiones imperiales europeas”, categoría en la que se incluyen las Malvinas.

image Daily Mail destacó la posibilidad de que también se sancione a España.

The Independent puso el acento en el deterioro del vínculo entre Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien el republicano calificó de “cobarde” en reiteradas ocasiones por no sumarse a la ofensiva contra Irán. En ese contexto, el diario subrayó que la idea de revisar la posición estadounidense sobre las islas aparece como una represalia directa frente a la falta de apoyo británico.

The Guardian, en tanto, abordó el tema en un análisis más amplio sobre las tensiones dentro de la OTAN y la situación de España, pero también recogió el contenido del correo filtrado, donde se contempla la posibilidad de que Washington deje de respaldar la ocupación británica sobre el archipiélago como parte de un paquete de presión. El medio recordó, además, que se trata de un territorio en disputa con la Argentina, cuya soberanía fue motivo de la guerra de 1982, conflicto que dejó unos 649 soldados argentinos y 255 británicos muertos.

image Una nueva amenaza de Trump tiene alcance mundial.

El memorando del Pentágono y la situación de las Islas Malvinas

La tensión entre la OTAN y Washington sigue creciendo en medio del conflicto en Medio Oriente y ante la ausencia de un apoyo claro de los miembros europeos de la alianza. El propio Trump escaló la presión al cuestionar la falta de respaldo para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, cerrado al comercio global desde el inicio de la ofensiva aérea el 28 de febrero.

En ese marco, incluso dejó abierta la posibilidad de revisar el rol de Estados Unidos dentro de la alianza. "¿No harías lo mismo si estuvieras en mi lugar?", planteó en una entrevista con Reuters el 1 de abril, ante la consulta sobre una eventual salida de la OTAN.

Las críticas también tuvieron destinatarios concretos. Sobre el primer ministro británico, Trump llegó a sostener que "no es Winston Churchill " y relativizó la capacidad militar del Reino Unido al calificar sus portaaviones como "juguetes".

En un primer momento, Londres rechazó el pedido de Washington para utilizar bases británicas como plataforma de ataque contra Irán. Sin embargo, con el correr de los días, el gobierno británico ajustó su postura y terminó habilitando operaciones defensivas orientadas a proteger a la población en la región, incluidos sus propios ciudadanos, frente a eventuales represalias iraníes.

Las diferencias también quedaron expuestas en el plano estratégico. A comienzos de mes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, admitió que el conflicto dejó al descubierto grietas dentro de la alianza. "Mucho ha quedado al descubierto", afirmó desde el Pentágono, al tiempo que advirtió que, si bien los misiles de largo alcance iraníes no alcanzan territorio estadounidense, sí representan una amenaza directa para Europa.

En esa línea, cuestionó la consistencia del respaldo entre aliados. "Nos encontramos con preguntas, obstáculos o dudas... No se puede tener una alianza sólida si hay países que no están dispuestos a apoyarte cuando los necesitas", sostuvo.

En paralelo a estas tensiones geopolíticas, emergió un tema sensible para la Argentina: el avance de un proyecto petrolero en las Islas Malvinas con participación de capitales israelíes, uno de los principales socios de Estados Unidos.

Según medios israelíes, la firma Navitas Petroleum, en conjunto con la británica Rockhopper Exploration, prevé iniciar perforaciones offshore en las cercanías del archipiélago a partir de 2028, con una inversión estimada en más de u$s2.000 millones.

Ambas compañías se encuentran sancionadas por el Estado argentino por operar sin autorización en la plataforma continental. Rockhopper enfrenta restricciones desde 2013, mientras que Navitas fue incorporada al listado en 2022. La posición oficial es clara: cualquier actividad de exploración o explotación en la zona es considerada ilegal, dado que se trata de un territorio en disputa con el Reino Unido y sin aval de las Naciones Unidas.