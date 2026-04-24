Paul McCartney y Ringo Starr se reúnen para la nueva canción "Home to Us" + Seguir en









La canción forma parte de "The Boys of Dungeon Lane", el décimo octavo álbum solista de McCartney, que se publicará el 29 de mayo.

Los exbeatles vuelven a compartir una canción.

"The Boys of Dungeon Lane", el décimo octavo álbum solista de Paul McCartney anunciado hace unas semanas, incluirá una colaboración especial junto a Ringo Starr.

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La canción, titulada "Home to Us", habla sobre sus infancias en Liverpool y ha sido descrita como una pieza que remite al sonido clásico de The Beatles. Ambos artistas alternan las líneas vocales, mientras que Starr también aportó en la batería.

De acuerdo con el portal Billboard, la participación de Ringo se materializó con un proceso de producción avanzado. El músico acudió al estudio de Andrew Watt, productor que impulsó la creación de este álbum, y tocó la batería para la canción. McCartney detalló que Starr se “sintió molesto” porque creyó que su contribución no había sido suficiente.

Más tarde, McCartney le envió un demo y le pidió que cantara, sin embargo, producto de otro malentendido, Starr solo grabó el coro, por lo que McCartney pensó que la canción no le había agradado. Finalmente, Ringo añadió más baterías y voces, lo que permitió concretar la última versión del sencillo, al que también se sumaron Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri.

Qué se sabe del nuevo disco de Paul McCartney Descrito como su “álbum más introspectivo hasta la fecha”, se dice que The Boys Of Dungeon Lane muestra a McCartney “en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza poco común sobre su infancia en el Liverpool de la posguerra, la resiliencia de sus padres y las primeras aventuras que compartió con George Harrison y John Lennon mucho antes de que el mundo hubiera oído hablar de la Beatlemanía”. El disco promete una “honestidad extraordinaria” para contar “la historia anterior a LA historia”.

El primer adelanto del decimonoveno álbum en solitario de McCartney llega con el tierno y minimalista sencillo "Days We Left Behind", que lo transporta a sus días previos a la fama, a los "bares llenos de humo y las guitarras baratas" de Liverpool. “Para mí, esta canción está llena de recuerdos”, dijo McCartney. “El título del álbum, ‘The Boys of Dungeon Lane’, proviene de una estrofa de este tema. Estaba pensando precisamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ¿Cómo se puede escribir sobre otra cosa?”. La lista de canciones de "The Boys Of Dungeon Lane" ‘As You Lie There’

‘Lost Horizon’

‘Days We Left Behind’

‘Ripples in a Pond’

‘Mountain Top’

‘Down South’

‘We Two’

‘Come Inside’

‘Never Know’

‘Home to Us’

‘Life Can Be Hard’

‘First Star of the Night’

‘Salesman Saint’

‘Momma Gets By’