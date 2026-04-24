Benjamín Netanyahu reveló que fue sometido a un tratamiento contra el cáncer de próstata

El premier declaró que se encuentra en buenas condiciones generales y que el mal de salud data de 2024. Sin embargo, fue detectado y tratado en tiempo y forma.

El mal fue identificado en la próstata, después de una cirugía en diciembre de 2024 por un agrandamiento benigno.

El primer ministro de Israel , Benjamín Netanyahu , reveló este viernes que se sometió a un tratamiento contra un tumor maligno . La intervención salió con éxito y los análisis médicos indicaron que no hubo metástasis, tras una primera intervención a finales de 2024.

El mal fue identificado en la próstata, diagnosticado después de una cirugía en diciembre de 2024 por un agrandamiento benigno. Así, el funcionario declaró que se encuentra en buenas condiciones generales y que sus pruebas de sangre y evaluaciones físicas son normales, sin complicaciones cardíacas tras la implantación de un marcapasos en 2023.

Netanyahu detalló que, durante un examen rutinario posterior a esa cirugía, los médicos detectaron una pequeña lesión de menos de un centímetro en la próstata . Se confirmó que era un tumor maligno en fase temprana, sin metástasis, y que recibió tratamiento específico para eliminar la lesión.

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El mandatario comunicó en su perfil de X su estado de salud y el detalle detrás del diagnóstico: " Hoy se publicó mi informe médico anual . Pedí retrasar su publicación por dos meses para que no se publicara en el punto álgido de la guerra, con el fin de no permitir que el régimen terrorista de Irán difunda más propaganda falsa contra Israel", comenzó el texto.

Así, aclaró que quería compartir tres cosas: "1) Estoy sano; 2) Estoy en excelente forma física y 3) Tuve un pequeño problema médico en la próstata que fue tratado por completo. Gracias a Dios, eso ya quedó atrás".

En el mismo mensaje, detalló que fue sometido a una cirugía "hace un año y medio y desde entonces estoy en seguimiento médico rutinario". En el examen se determinó que se trataba de una etapa "muy temprana de un tumor maligno, sin ninguna propagación ni metástasis".

Exfuncionario de EEUU reveló que Donald Trump fue el único presidente en acceder al pedido de Benjamín Netanyahu de atacar Irán

El ex Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, declaró este miércoles que el premier israelí Benjamín Netanyahu ofreció planes de ataque contra Irán en los gobiernos de Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, así como en el primer gobierno de Donald Trump entre 2017 y 2021. Sin embargo, el mandatario republicano y actual presidente fue el único que accedió a bombardear Teherán.

En una entrevista, el Secretario de Estado de Obama entre 2013 y 2017, citó un artículo del The New York Times, en el que se detallaba supuestamente cómo Trump determinó atacar Irán a fines de febrero. Según la misma nota, Netanyahu -que se encuentra hace más de 18 años en el poder-, les mostró en febrero al presidente y su equipo un plan de ataque contra la Republica Islámica.