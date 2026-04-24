Organizaciones alertan por el crecimiento de la inversión privada en armas nucleares

Un documento de más de 70 páginas elaborado por dos entidades advirtió riesgos. Allí recalcó que los Estados poseedores de estas armas están implicados en conflictos en Europa, Asia y Medio Oriente y destacaron cerca de 25 empresas implicadas en su producción.

Los nueve Estados dotados de armas nucleares —Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte— están modernizando o desarrollando sus arsenales.

La inversión privada en armas nucleares registró un incremento que genera preocupación en el mundo, de acuerdo con un análisis de dos organizaciones. En ese sentido, destacaron que más de 300 entidades financian la producción de estas armas y alertaron sobre el riesgo de una escalada en un contexto de tensiones internacionales crecientes y gastos militares sin precedentes.

El documento de 76 páginas publicado, elaborado por la entidad antinuclear Pax y la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), registra la inquietud de expertos ante el riesgo de una nueva carrera armamentista de carácter nuclear , dado que los Estados poseedores de estas armas están implicados en conflictos en Europa, Asia y Medio Oriente.

En el informe del ICAN, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2017, destacaron el creciente interés de numerosas instituciones financieras por empresas que trabajan en el desarrollo y la modernización de los arsenales de los nueve Estados nucleares.

Según este informe anual, titulado "No cuentes con la bomba" y cuyas cifras están actualizadas hasta septiembre de 2025, cerca de 301 bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros y otras instituciones financieras apoyaron o invirtieron en empresas implicadas en la producción de armas nucleares. Esta cifra representa un aumento del 15% con respecto al año anterior , revirtiendo años de descenso, indica el informe.

"Por primera vez en años, el número de inversores que buscan obtener beneficios de una carrera armamentista va en aumento", subrayó la directora de programas de ICAN y coautora del informe Susi Snyder. "Se trata de una estrategia arriesgada, de corto plazo y que contribuye a una peligrosa escalada", advirtió y remarcó que es "imposible sacar provecho de una carrera armamentista sin alimentarla".

1.jpg El documento de 76 páginas publicado registra la inquietud de expertos ante el riesgo de una nueva carrera armamentista de carácter nuclear.

Los nueve Estados dotados de armas nucleares —Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte— están modernizando o desarrollando sus arsenales, señalaron estas organizaciones, mencionando un estímulo de la demanda de este tipo de armas.

El tratado New START, que limitaba el despliegue de ojivas atómicas de Rusia y EEUU, expiró en febrero y el informe destacó el fuerte aumento de la capitalización bursátil de grandes grupos armamentísticos. El estudio también pone de relieve la creciente presión ejercida por los gobiernos, especialmente en Europa, para que los inversores levanten las restricciones éticas que pesan sobre sus inversiones en empresas de armamento.

Ante la amenaza que representa Rusia y el creciente temor de que Europa ya no pueda contar con la protección de EEUU, los gobiernos sostienen que las inversiones en el rearme de Europa no deberían estar limitadas por consideraciones éticas. En ciertos casos, como el Reino Unido, llegan incluso a afirmar que se trata de un deber moral.

Cuántas empresas invirtieron en armas nucleares y cuáles son

El informe publicado este viernes identifica a 25 empresas implicadas en la producción de armas nucleares, entre ellas Honeywell International, General Dynamics y Northrop Grumman, que son las que cuentan con las mayores inversiones, excluidos consorcios y empresas conjuntas. Entre otros grandes productores figuran BAE Systems, Bechtel y Lockheed Martin.

Según el informe, los tres principales inversores en estas empresas, en términos de valor de acciones y bonos, son los fondos estadounidenses Vanguard, BlackRock y Capital Group. Durante el período analizado, de enero de 2023 a septiembre de 2025, los inversores poseían más de u$s709.000 millones en acciones y bonos de las 25 empresas productoras de armas nucleares, lo que supone un aumento de más de u$s195.000 millones con respecto al período anterior.