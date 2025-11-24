Los mercados navideños vuelven a Alemania con medidas de seguridad reforzadas

La seguridad se ha reforzado luego de dos ataques mortales en mercados navideños que siguen frescos en la memoria de muchos alemanes.

Los mercados navideños tradicionales están abriendo en toda Alemania hoy lunes, atrayendo a grandes cantidades de turistas a sus puestos en la previa de la navidad .

En Berlín, el famoso mercado en la iglesia Gedächtniskirche abrió con un servicio público el lunes por la mañana. Otras aperturas incluyeron los mercados navideños en el ayuntamiento Rotes Rathaus, Gendarmenmarkt y el Palacio de Charlottenburg .

Los vendedores no solo ofrecen bocadillos y bebidas, sino también velas hechas a mano, gorros de lana, guantes y brillantes estrellas navideñas de todos los colores y formas. Los niños disfrutan de paseos en carruseles de cadena, ruedas de la fortuna y patinaje en pistas de hielo.

Los mercados navideños son una tradición anual que los alemanes han apreciado desde la Edad Media y que han exportado con éxito a gran parte del mundo occidental.

Ataques previos en mercados navideños en Alemania

El año pasado, cinco mujeres y un niño murieron, y muchas personas más resultaron heridas cuando un auto arremetió contra un mercado navideño en la ciudad de Magdeburgo el 20 de diciembre, incidente que duró poco más de un minuto. Actualmente, el conductor enfrenta un juicio en Magdeburgo.

El 19 de diciembre de 2016, el conductor de un camión embistió contra una multitud que disfrutaba del mercado navideño en la iglesia Gedächtniskirche, en Berlín, matando a 13 personas e hiriendo a decenas más en la capital alemana. El culpable, un miliciano musulmán, fue abatido días después en un tiroteo en Italia.

"Percibimos un excelente ambiente, así que sentimos que en estos momentos difíciles que vivimos actualmente, podemos ofrecer a los visitantes un pequeño momento de alivio. Vemos muchas caras sonrientes bajo nuestra carpa iluminada", afirmó Birgit Grothues, la portavoz del mercado en dialogo con la agencia AP.

No obstante, Grothues dijo que después del ataque del año pasado en Magdeburgo, las autoridades de Colonia crearon un concepto de seguridad especial para sus mercados en estrecha cooperación con la policía. Incluye una barrera adicional antiterrorista y seguridad privada, señaló.