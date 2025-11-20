Copa Davis: Argentina no pudo con Alemania y quedó eliminada + Seguir en









En una serie muy ajustada, el equipo liderado por Javier Frana quedó al borde de la victoria -tuvo tres puntos de partido en el último duelo- aunque se fue de Bolonia con las manos vacías.

Cerúndolo cayó ante Zverev en el segundo duelo de la serie de Copa Davis.

El seleccionado argentino de tenis no pudo seguir adelante con el sueño de reconquistar la Copa Davis y se quedó en el camino contra el combinado alemán, que ganó una serie muy cerrada de cuartos de final por 2-1. Si bien el equipo liderado por Javier Frana había comenzado en ventaja gracias a la victoria inicial de Tomás Etcheverry, los alemanes, con Alexander Zverev a la cabeza, lograron dar vuelta el resultado para lograr el pase a la semifinal, donde enfrentarán a España por el Final 8 de Bolonia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie terminó de definirse en un ajustadísimo partido de dobles, que enfrentó a Tim Puetz y Kevin Krawietz, por un lado, y a Andrés Molteni y Horacio Zeballos, por el otro. Si bien los argentinos habían empezado en ventaja, ganando el primer set por 6-4, los alemanes se quedaron con el segundo parcial por el mismo resultado y el trámite concluyó con un tie-break dramático: Argentina tuvo tres oportunidades para quedarse con el partido pero finalmente la victoria fue para los alemanes, que lograron cerrar el set después de cinco match-points a tu favor. La incertidumbre se mantuvo hasta último momento, ya que la pelota final cayó dentro de la cancha por milímetros. De esta manera, el último duelo finalizó 6-4; 4-6; 6-7 (12-10) después de dos horas y 40 minutos de juego.

Pese a la victoria de Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo no pudo con Zverev para sellar la serie de Copa Davis Más temprano, la primera raqueta argentina, Francisco Cerúndolo, había caído contra Alexander Zverev, número 3 del mundo y rival conocido para el jugador porteño -llegaba con un historial de 3-1 a su favor-. Si bien también se trató de un partido muy cerrado y parejo, no logró hacerse fuerte en los momentos clave y dejó pasar la oportunidad para sellar la serie.

Desde el arranque, Cerúndolo se vio obligado a pelotear más para sostener sus turnos de servicio, mientras Zverev imponía un juego prolijo y sin fisuras. El quiebre en contra en el primer set marcó la tendencia: el alemán aprovechó cada leve desajuste del argentino y se llevó el parcial por 6-4.

En el segundo set, Cerúndolo mostró una mejor versión, con ataques más profundos y algo más de confianza en la derecha, pero aun así no encontró respuestas desde la devolución. La paridad lo llevó al tiebreak, donde Zverev volvió a mostrarse más firme, cerrando el partido 7-6(3).

La única victoria para el combinado argentino quedó en manos de Tomás Etcheverry, que superó a Jan-Lennard Struff. El tenista oriundo de La Plata batalló en los dos sets hasta el tiebreak y terminó ganándole a Struff por 7-6(3) y 7(9)-6(7). Etcheverry quebró en varias ocasiones el saque ante un rival que convirtió muchos aces.