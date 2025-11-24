SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de noviembre 2025 - 16:30

La nueva película de Disney sobre una guerra matrimonial con el humor y el sarcasmo como protagonistas

Una apuesta de Disney que combina disputas intensas y humor punzante mientras expone cómo una pareja enfrenta su caos cotidiano.

El estreno de Disney vuelve a abrir conversaciones sobre cómo una película puede abordar vínculos desgastados desde la ironía y el caos emocional. En ese escenario surge una propuesta que juega con tensiones familiares y ambiciones que chocan a toda velocidad.

La historia crece porque expone la fragilidad de los acuerdos afectivos cuando la competencia interna domina cada rincón del hogar. El resultado mezcla drama y humor ácido en una narrativa que observa con detenimiento cómo una pareja atraviesa su propio estallido.

De qué trata Los Roses, la remake que sorprende

La trama presenta a Ivy y Theo, un matrimonio que se sostiene sobre una fachada de armonía. Bajo ese brillo aparecen ambiciones enfrentadas, carreras en direcciones opuestas y un resentimiento silencioso que avanza como una chispa lista para encenderse.

A medida que las presiones laborales y personales se multiplican, ambos quedan atrapados en una dinámica feroz donde cada gesto se convierte en disputa. La convivencia adopta un tono explosivo y el hogar se transforma en un campo de batalla emocional cargado de sarcasmo.

La película retoma el espíritu de la obra original y lo actualiza con una mirada más filosa. El relato combina humor negro, cruces tensos y situaciones que revelan cómo una rivalidad interna puede romper cualquier equilibrio previo.

Disney+: tráiler de Los Roses

Disney+: elenco de Los Roses

  • Olivia Colman

  • Benedict Cumberbatch

  • Andy Samberg

  • Allison Janney

  • Belinda Bromilow

  • Sunita Mani

  • Ncuti Gatwa

  • Jamie Demetriou

  • Zoë Chao

  • Kate McKinnon

