La nueva película de Disney sobre una guerra matrimonial con el humor y el sarcasmo como protagonistas

El estreno de Disney vuelve a abrir conversaciones sobre cómo una película puede abordar vínculos desgastados desde la ironía y el caos emocional. En ese escenario surge una propuesta que juega con tensiones familiares y ambiciones que chocan a toda velocidad.
Una apuesta de Disney que combina disputas intensas y humor punzante mientras expone cómo una pareja enfrenta su caos cotidiano.
La historia crece porque expone la fragilidad de los acuerdos afectivos cuando la competencia interna domina cada rincón del hogar. El resultado mezcla drama y humor ácido en una narrativa que observa con detenimiento cómo una pareja atraviesa su propio estallido.
De qué trata Los Roses, la remake que sorprende
La trama presenta a Ivy y Theo, un matrimonio que se sostiene sobre una fachada de armonía. Bajo ese brillo aparecen ambiciones enfrentadas, carreras en direcciones opuestas y un resentimiento silencioso que avanza como una chispa lista para encenderse.
A medida que las presiones laborales y personales se multiplican, ambos quedan atrapados en una dinámica feroz donde cada gesto se convierte en disputa. La convivencia adopta un tono explosivo y el hogar se transforma en un campo de batalla emocional cargado de sarcasmo.
La película retoma el espíritu de la obra original y lo actualiza con una mirada más filosa. El relato combina humor negro, cruces tensos y situaciones que revelan cómo una rivalidad interna puede romper cualquier equilibrio previo.
Disney+: tráiler de Los Roses
Disney+: elenco de Los Roses
Olivia Colman
Benedict Cumberbatch
Andy Samberg
Allison Janney
Belinda Bromilow
Sunita Mani
Ncuti Gatwa
Jamie Demetriou
Zoë Chao
Kate McKinnon
