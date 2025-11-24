La nueva película de Disney sobre una guerra matrimonial con el humor y el sarcasmo como protagonistas + Seguir en









Una apuesta de Disney que combina disputas intensas y humor punzante mientras expone cómo una pareja enfrenta su caos cotidiano.

El estreno de Disney sobre un matrimonio que dejará incómodos a todos. Pixabay

El estreno de Disney vuelve a abrir conversaciones sobre cómo una película puede abordar vínculos desgastados desde la ironía y el caos emocional. En ese escenario surge una propuesta que juega con tensiones familiares y ambiciones que chocan a toda velocidad.

La historia crece porque expone la fragilidad de los acuerdos afectivos cuando la competencia interna domina cada rincón del hogar. El resultado mezcla drama y humor ácido en una narrativa que observa con detenimiento cómo una pareja atraviesa su propio estallido.

1281900507 Disney presenta una película donde Olivia Colman y Benedict Cumberbatch desatan una guerra doméstica llena de ironía, choques emocionales y humor filoso. Disney De qué trata Los Roses, la remake que sorprende La trama presenta a Ivy y Theo, un matrimonio que se sostiene sobre una fachada de armonía. Bajo ese brillo aparecen ambiciones enfrentadas, carreras en direcciones opuestas y un resentimiento silencioso que avanza como una chispa lista para encenderse.

A medida que las presiones laborales y personales se multiplican, ambos quedan atrapados en una dinámica feroz donde cada gesto se convierte en disputa. La convivencia adopta un tono explosivo y el hogar se transforma en un campo de batalla emocional cargado de sarcasmo.

La película retoma el espíritu de la obra original y lo actualiza con una mirada más filosa. El relato combina humor negro, cruces tensos y situaciones que revelan cómo una rivalidad interna puede romper cualquier equilibrio previo.

Disney+: tráiler de Los Roses Embed - Los Rose | Tráiler Oficial en español | HD Disney+: elenco de Los Roses Olivia Colman

Benedict Cumberbatch

Andy Samberg

Allison Janney

Belinda Bromilow

Sunita Mani

Ncuti Gatwa

Jamie Demetriou

Zoë Chao

Kate McKinnon

