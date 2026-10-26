Balotaje en Brasil: récords y datos curiosos que dejaron las elecciones presidenciales entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro

La segunda vuelta dejó cifras inéditas, antecedentes históricos y cambios en el escenario político brasileño, con consecuencias para el oficialismo y la oposición.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se impuso ante el senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo y dejó varios hitos en la historia política del país. El resultado le permitió alcanzar su mayor caudal de votos, mientras que su rival perdió la posibilidad de continuar con más de dos décadas de trayectoria en cargos electivos.

La elección definió el rumbo político de Brasil para el período 2027-2030 y dejó cifras inéditas para ambos dirigentes. Lula obtuvo 64.256.232 votos, equivalentes al 51,79% de los sufragios válidos, frente a los 59.826.041 votos de Flávio Bolsonaro, que representaron el 48,21%.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) consiguió 64.256.232 sufragios , la cifra más alta de toda su trayectoria electoral. De esta manera, superó su marca anterior, establecida en el balotaje de 2022, cuando había obtenido 60.345.999 votos, equivalentes al 50,90% de los sufragios válidos.

En aquella elección, su adversario había sido el entonces presidente Jair Bolsonaro, quien reunió 58.206.354 votos, el 49,10%. Cuatro años después, su hijo Flávio Bolsonaro consiguió 59.826.041 sufragios, aunque no logró superar al mandatario.

La victoria también convirtió a Lula en el primer presidente brasileño elegido cuatro veces para ocupar el cargo . Desde que la reelección presidencial quedó habilitada en 1997, es el mandatario que más veces fue elegido para conducir el país.

Lula da Silva obtuvo más de 64 millones de sufragios y superó su marca electoral de 2022. @lulaoficial

Por primera vez, un candidato que salió segundo en la primera vuelta ganó el balotaje

La victoria de Lula estableció un antecedente inédito desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en Brasil: por primera vez, un candidato que había terminado en el segundo puesto de la primera vuelta logró imponerse en el balotaje.

En los comicios de 2026, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos en la primera ronda, frente al 45,16% de Lula. Sin embargo, el resultado de la segunda vuelta modificó el orden de los candidatos y permitió al actual mandatario imponerse en la instancia definitiva.

Lula se convirtió en el primer presidente brasileño elegido cuatro veces

Otro de los hitos de la elección fue la cuarta victoria presidencial de Lula. El dirigente del PT se convirtió en el primer presidente de Brasil elegido cuatro veces para ocupar el cargo. Desde que la reelección presidencial quedó habilitada en 1997, también es el mandatario que más veces fue elegido para conducir el país.

La continuidad de la disputa electoral respecto de los comicios anteriores fue señalada por el politólogo Jairo Nicolau, profesor de la Fundación Getulio Vargas: “Estas elecciones se han convertido en una especie de tercera vuelta de la contienda de 2022”, afirmó.

Nicolau y otros académicos destacaron que la movilización electoral y la discusión sobre políticas públicas fueron factores relevantes durante la etapa final de la campaña.

Lula se convirtió en el primer mandatario brasileño elegido cuatro veces para ocupar el cargo. @lulaoficial

Flávio Bolsonaro perderá su cargo electivo tras más de 20 años

La derrota electoral también tendrá consecuencias para la trayectoria política de Flávio Bolsonaro. El senador, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, se quedará sin un cargo electivo por primera vez en más de dos décadas, después de haber ocupado puestos públicos de manera consecutiva desde 2003.

Flávio ejerció cuatro mandatos consecutivos en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, desde 2003 hasta enero de 2019. En las elecciones de 2018, cuando su padre llegó a la Presidencia, fue elegido senador de la República.

Su mandato en el Senado se extiende hasta el 31 de enero de 2027. Al haber decidido competir por la Presidencia y no conseguir la victoria, no continuará en un cargo electivo una vez que finalice su período legislativo. Carlos Jordy ocupará uno de los lugares correspondientes a Río de Janeiro en el Senado a partir del 1 de febrero de 2027, junto con Carlos Portinho.

Fuera de la política, Flávio es abogado, tiene registro en la Orden de los Abogados de Brasil y también se desempeña como empresario.

Flávio Bolsonaro dejará de tener un cargo electivo tras más de 20 años en la política.

Lula, el presidente de mayor edad en asumir un nuevo mandato

La victoria también vuelve a poner el foco en la edad del mandatario. Lula asumirá su cuarto mandato el 5 de enero de 2027 con 81 años, tras imponerse en la segunda vuelta electoral del 25 de octubre frente al senador Flávio Bolsonaro. De esta manera, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) volverá a superar su propia marca como el presidente de mayor edad en asumir la jefatura de Estado en la historia brasileña.

Nacido el 27 de octubre de 1945, Lula cumplirá 81 años este martes. Su nuevo período de gobierno se extenderá hasta enero de 2031, cuando tendrá 85 años. El récord anterior también le pertenecía, ya que había asumido su tercer mandato en enero de 2023, a los 77 años. Antes de él, la marca correspondía a Michel Temer, quien llegó a la Presidencia en 2016 con 75 años.

Con esta victoria, Lula suma un nuevo hito a su trayectoria política, que incluye cuatro elecciones presidenciales ganadas por voto directo, en 2002, 2006, 2022 y 2026. Además, se convirtió en el primer candidato en la historia reciente de Brasil en revertir en el balotaje una derrota en la primera vuelta.

Su nuevo mandato también lo convertirá en el primer presidente brasileño en iniciar un período de gobierno después de cumplir los 80 años, un hecho inédito en la historia política del país.