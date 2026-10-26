Se frenó la venta masiva de bonos de Francia tras lograr que Moody's no rebaje su calificación crediticia

Moody's mantuvo la nota soberana de Francia en Aa3, brindando un respiro al gobierno francés, en medio un contexto social más calmo. Los mercados esperan la decisión de tasas del Banco Central Europeo este jueves.

La venta masiva de bonos del Tesoro francés se frenó este lunes , luego de que la agencia Moody's mantenga sin cambios la calificación de la deuda soberana del país . A su vez, el mercado reaccionó favorablemente a un contexto social más calmo, tr as un fin de semana de protestas que transcurrieron sin los disturbios registrados la semana previa.

Los bonos de la zona euro también encontraban apoyo en un leve descenso de los precios del petróleo , previo a las decisiones sobre tasas de interés que anunciarán el Banco Central Europeo y la Reserva Federal esta semana.

El rendimiento del bono francés a 10 años retrocedió 4,5 puntos básicos , al 4,976%, tras subir el jueves hasta el 5,1415%, su nivel más alto desde junio de 2002.

El diferencial entre los rendimientos de los bonos alemanes y franceses a 10 años se estrechó 5 puntos básicos , situándose en los 161 puntos básicos. El movimiento representa un alivio para la deuda francesa tras haber alcanzado la semana pasada su brecha más amplia desde la crisis de 2011.

El mercado reaccionó favorablemente a un contexto social más calmo, tr as un fin de semana de protestas que transcurrieron sin los disturbios registrados la semana previa.

Moody's mantuvo este viernes por la noche la calificación soberana de Francia en Aa3. La decisión otorgó un respiro al gobierno galo, que enfrenta serias dificultades para sanear sus cuentas en medio de un Parlamento fragmentado y el temprano despliegue de un clima político electoral, en vísperas de las elecciones presidenciales del año próximo.

La agencia de calificación precisó que la nota Aa3 presupone la aprobación de un presupuesto que reduzca el déficit fiscal de cara a 2027, acompañado por una moderación en los costos de financiamiento y un encauzamiento de las tensiones sociales en los próximos meses.

La agencia de calificación precisó que la nota Aa3 presupone la aprobación de un presupuesto que reduzca el déficit fiscal de cara a 2027 y un encauzamiento de las tensiones sociales. BBC

Rainer Guntermann, estratega de tasas de Commerzbank, señaló que "los OAT deberían encontrar un alivio adicional por el lado de la calificación, después de que Moody's optara inesperadamente por mantenerla sin cambios por ahora".

La atención se centra en el BCE

El BCE anunciará el próximo jueves su próxima decisión de política monetaria. Es probable que el banco central mantenga sin modificaciones su tasa, y la atención se centrará en el análisis de las perspectivas que haga su presidenta, Christine Lagarde, y en la medida en que la entidad esté vigilando la venta masiva de deuda francesa y de otros países endeudados de la zona euro.

"El alivio temporal que comenzó el viernes podría prolongarse hasta la decisión del Banco Central Europeo (BCE) del próximo jueves", señaló Guntermann. "Los mercados recelan cada vez más de que el BCE esté prestando una atención prioritaria a los obstáculos derivados del aumento en los rendimientos a largo plazo", añadió el especialista.

El BCE anunciará el próximo jueves su próxima decisión de política monetaria. Es probable que el banco central mantenga sin modificaciones su tasa. AFP

El rendimiento del bono del Estado alemán a 10 años —referencia para toda la zona euro— subía 1,5 puntos básicos hasta posicionarse en el 3,357%. En tanto, el rendimiento del bono a dos años, especialmente sensible a las expectativas sobre los movimientos de política monetaria del BCE, avanzaba 2 puntos básicos para cotizar en el 3,049%.

Cabe subrayar que los bonos alemanes se convirtieron en el refugio preferido del mercado durante la última semana. En medio de un clima de cautela global, los inversores buscaron resguardo en la deuda germana mientras crecen las dudas sobre la sostenibilidad del millonario gasto de capital necesario para expandir los centros de datos de inteligencia artificial.