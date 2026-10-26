Elecciones en Serbia 2026: quién es Ilija Srdanovic, el docente y cardiólogo que encabeza la Lista de Estudiantes

El movimiento universitario y académico puso fin a más de una década de dominio del partido de Aleksandar Vucic.

Las elecciones legislativas anticipadas en Serbia marcaron un hito político en la región. La plataforma Lista de Estudiantes obtuvo un triunfo categórico que pone fin a más de doce años de hegemonía del Partido Progresista Serbio (SNS), la fuerza conservadora que lidera Aleksandar Vucic.

Con una participación cercana al 70% del electorado (la cifra más alta registrada desde la caída de Slobodan Milosevic en el año 2000), los comicios reflejaron un amplio respaldo popular a la propuesta encabezada por académicos, profesionales de la salud, ingenieros y figuras del ámbito científico y deportivo.

El expresidente Aleksandar Vucic admitió la victoria de la oposición antes de que se completara el escrutinio definitivo. Ante sus seguidores en Belgrado, reconoció la derrota de su espacio y anticipó que su coalición ejercerá un rol opositor combativo.

Los datos oficiales, con más del 96% de los colegios electorales escrutados, otorgan a la Lista de Estudiantes el 52,6% de los sufragios , un resultado que le adjudica unos 140 asientos en la Asamblea Nacional sobre un total de 250 bancas.

Este desempeño le permite alcanzar la mayoría absoluta sin necesidad de crear alianzas de gobierno. Por su parte, el oficialista SNS cosechó el 39,2% de los votos y mantendrá 103 bancas, perdiendo el control parlamentario que ostentaba desde 2012.

Cómo surgió el movimiento Lista de Estudiantes, ganador de las elecciones en Serbia

El origen de la plataforma política se remonta a la tragedia ocurrida el 1 de noviembre de 2024 en la ciudad de Novi Sad, donde el colapso de la estructura de la estación de trenes provocó la muerte de 16 personas. El edificio había sido reabierto meses antes tras una remodelación a cargo de un consorcio de empresas chinas, lo que desató una ola de indignación ciudadana y denuncias por irregularidades.

Lo que comenzó como una serie de marchas universitarias para exigir responsabilidades judiciales y la renuncia de funcionarios, derivó en un movimiento social sostenido durante casi dos años. Las protestas multitudinarias terminaron acorralando al Gobierno, forzando la renuncia del primer ministro en enero de 2025 y desembocando en el adelantamiento de las elecciones legislativas.

Quién es Ilija Srdanovic

El hombre al frente de la lista ganadora es Ilija Srdanovic, un reconocido médico especialista en cardiología intervencionista y urgencias. Srdanovic se desempeña en la Clínica de Cardiología del Instituto de Enfermedades Cardiovasculares de Voivodina y cuenta con casi tres décadas de trayectoria en la investigación y la docencia como profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Novi Sad.

Su salto a la escena pública nacional se produjo al respaldar abiertamente las movilizaciones estudiantiles tras los hechos de Novi Sad, convirtiéndose en el referente principal de la coalición ciudadana. Tras confirmarse la victoria en las urnas, el profesional de la salud celebró el histórico resultado electoral y remarcó el inicio de una etapa orientada a fortalecer las instituciones democráticas y normalizar las relaciones internacionales del país.