Superclásico 2026: a qué hora juegan Boca - River por la Liga Profesional este domingo 1 de noviembre y cómo verlo en vivo

El Xeneize busca afirmarse en la tabla anual y podría consagrarse ante su clásico rival en La Bombonera.

El Superclásico se transmitirá por ESPN Premium y TNT Sports, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El fútbol argentino se prepara para una nueva edición del Superclásico entre Boca y River , que se disputará este domingo 1 de noviembre en La Bombonera. El encuentro corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y tendrá un atractivo adicional: el equipo local puede acercarse al objetivo de terminar en lo más alto de la tabla anual.

El partido comenzará a las 15 horas , con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports . Ambos equipos llegan después de ganar sus respectivos clásicos: Boca venció 1-0 a Independiente, mientras que River derrotó por el mismo resultado a Racing. El resultado del domingo puede ser importante tanto para la tabla acumulada como para la recta final del campeonato.

El partido entre Boca Juniors y River Plate se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026, desde las 15 , en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera . El encuentro corresponde al interzonal de la fecha 15, la anteúltima jornada de la fase regular del Torneo Clausura.

La Liga Profesional confirmó el día y el horario dentro de la programación de las últimas fechas de la etapa inicial. La expectativa estará puesta en un cruce que puede influir en la pelea por la tabla anual y en la preparación de ambos equipos para los playoffs del torneo.

En el antecedente más reciente entre los dos, por el Torneo Apertura 2026 , Boca se impuso por 1-0 en el estadio Monumental. Ahora, el equipo xeneize buscará aprovechar la localía, mientras que River intentará conseguir una victoria en la cancha de su máximo rival.

Cómo llega River al partido

River llega al Superclásico después de vencer 1-0 a Racing en el Monumental, por la fecha 14 del Clausura. El gol lo convirtió el defensor Lautaro Rivero, de cabeza, a los 33 minutos del primer tiempo, en un partido en el que el Millonario logró sumar tres puntos importantes antes de visitar a Boca.

Con ese resultado, el equipo alcanzó los 23 puntos y se ubicó en el cuarto puesto de la Zona B, según el reporte posterior al encuentro. La victoria también le permitió llegar al clásico con un resultado positivo y mantener sus objetivos deportivos en la etapa decisiva de la fase regular.

El desafío será trasladar ese rendimiento a un partido de características diferentes y en condición de visitante. River buscará imponerse en La Bombonera, mientras que el cuerpo técnico deberá preparar el encuentro con la intención de sostener la solidez mostrada ante Racing.

Boca puede ser puntero de la tabla anual si gana el Superclásico

Boca llega después de ganarle 1-0 a Independiente como visitante, con un gol agónico de Facundo Herrera. Ese triunfo le permitió alcanzar los 57 puntos en la tabla anual y quedar en la cima, con la posibilidad de aspirar a una consagración ante River si se dan determinados resultados en los partidos previos y posteriores.

Para que el Xeneize pueda asegurarse el primer puesto anual el próximo domingo, no depende únicamente de ganar el Superclásico. Según las cuentas difundidas tras la victoria ante Independiente, también necesita que Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia empaten en su partido pendiente de la fecha y, luego, vencer a River y esperar que Rosario Central pierda frente a Sarmiento.

Si esos resultados no se dan, la definición puede postergarse hasta la última jornada. Por eso, aunque Boca llega como líder de la tabla acumulada, la posibilidad de consagrarse ante su clásico rival depende de una combinación de resultados que todavía debe completarse.

Boca - River: cómo ver en vivo el Superclásico

El encuentro se podrá ver en directo por ESPN Premium y TNT Sports, las señales que tienen los derechos de transmisión del fútbol argentino. Para acceder a ambas emisiones por televisión, los usuarios necesitan contar con el servicio y el paquete de fútbol correspondientes.

También se podrá seguir la transmisión a través de las plataformas de televisión por internet que incluyen esas señales, como Flow, DGO y Telecentro Play, de acuerdo con el servicio contratado. La disponibilidad puede variar según el operador y el plan de cada usuario.

Quienes no puedan ver el partido en vivo tendrán la opción de seguir el minuto a minuto en los portales deportivos, con las incidencias, las formaciones confirmadas, los goles y las estadísticas. La cobertura previa también permitirá conocer las novedades de último momento sobre los equipos y la designación arbitral, que todavía debía confirmarse en las publicaciones consultadas.