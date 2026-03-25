Nombran a Matt Brittin como nuevo Director General de la BBC tras su salida de Google + Seguir en









La decisión fue aprobada ‌por la junta directiva del grupo de medios de comunicación británico.

La Junta de la BBC nombró a Matt Brittin como el 18º Director General de la BBC.

Matt Brittin, exejecutivo de Google, fue designado este miércoles como el nuevo director general de la BBC. Brittin llega para ocupar el cargo que dejó vacante Tim Davie, cuya renuncia el año pasado se produjo tras el escándalo por la manipulación de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump.

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Brittin aprovechará el periodo de transición para conocer a fondo la organización y completar su proceso de integración. Hasta que asuma su cargo el 18 de mayo, la responsabilidad ejecutiva seguirá recayendo plenamente en Rhodri Talfan Davies.

La cadena británica se enfrenta a una demanda de u$s10.000 millones interpuesta por Trump, quien acusa al ente público de difamación por la forma en que se montaron fragmentos de un discurso pronunciado el 6 de enero de 2021, antes de que sus seguidores asaltaran el Capitolio. La emisora solicitó desestimar la demanda con el argumento de que la reelección del líder estadounidense es prueba de que su reputación no se vio afectada por las publicaciones en cuestión.

Declaraciones de Matt Brittin, nuevo Director General de la BBC Matt Brittin se incorporó a Google en 2007 como responsable para el Reino Unido e Irlanda donde se ocupaba de los negocios y las operaciones de la compañía. No obstante, dejó dicho cargo en 2024, asumiendo sus nuevas funciones a partir del 18 de mayo de este año.

"Este es un momento de riesgo real, pero también de oportunidad real. La BBC necesita el ritmo y la energía para estar tanto donde ocurren las historias como donde está la audiencia", afirmó Brittin en un comunicado.

"Se trata de potenciar el alcance, la confianza y las fortalezas creativas actuales, afrontar los retos con valentía y prosperar como un servicio público preparado para el futuro. Estoy impaciente por empezar este trabajo", agregó.