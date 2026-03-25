Donald Trump sostuvo que Marco Rubio y J.D. Vance negocian con Irán + Seguir en









Del lado iraní sostuvieron que Teherán está dispuesto a propuestas "sostenibles". Además, se espera un despliegue de tropas estadounidenses en la región.

La versión de Trump se da a la par de la espera de un despliegue de tropas estadounidenses.

El presidente de EEUU Donald Trump sostuvo que su secretario de Estado Marco Rubio y su vice J.D. Vance negocian con Irán, en medio de la guerra desatada en Medio Oriente hace casi un mes tras un ataque en conjunto con Israel contra el régimen ayatolá en el país persa.

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Desde el régimen de Irán rechazaron las afirmaciones de Estados Unidos sobre negociaciones en curso y aseguró que nunca alcanzará un acuerdo con Washington. “No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas”, señalaron.

Rubio y Vance negociarán con Irán El republicano apuntó esta información el martes y agregó que podría estar cerca un acuerdo para poner fin a la guerra. A su vez, una fuente iraní declaró a CNN que Teherán está dispuesto a escuchar propuestas "sostenibles".

Esta medida se produce mientras la administración Trump sopesa sus opciones, y fuentes consultadas por CNN indicaron que se espera que alrededor de 1.000 soldados estadounidenses de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército se desplieguen en la región en los próximos días.

Por otro lado, una fuente del Golfo le sostuvo al medio Telegraph que los iraníes ven en Vance a un interlocutor fiable que "mantendría la palabra dada" y cuya posición institucional sería adecuada para negociar con el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Guardia Revolucionaria Irán Por su parte, desde la Guardia iraní negaron esas versiones. Irán rechaza un acuerdo con EEUU y presiona a Donald Trump con el precio del petróleo Desde Teherán reconocieron apenas la existencia de contactos indirectos, pero descartaron cualquier tipo de negociación formal. El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya, fue tajante en una declaración televisada. “¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, cuestionó. Luego reforzó la postura oficial: “Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora, ni nunca”. En paralelo, el régimen iraní elevó el tono al vincular el conflicto con el precio del petróleo. Según advirtió el propio Zolfaghari, los valores de la energía no volverán a niveles anteriores hasta que Irán garantice la estabilidad regional bajo sus condiciones.