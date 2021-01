Francisco anunció que se vacunará contra el coronavirus y criticó el "negacionismo suicida"

El pontífice se expresó de ese modo en una entrevista exclusiva con Mediaset, “Hay que hacerlo", insistió y consideró; "Hay un negacionismo suicida que no consigo explicar".

"No sé porqué algunos dicen 'no, la vacuna es peligrosa' pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, porqué no hacerlo", se preguntó.

Se trata de un diálogo con el experto vaticano Fabio Marchese Ragona y en ella el Papa anuncia que se aplicará la vacuna contra el Covid-19.

"La semana que viene", explicó Francisco "lo empezaremos a hacer aquí" en el Vaticano, "lo he reservado, hay que hacerlo", apuntó en referencia a la vacunación.

Francisco se refirió también el asalto al Capitolio de Estados Unidos que protagonizaron seguidores del presidente saliente Donald Trump el miércoles pasado, llamó a detener la violencia y sostuvo que incluso "en las realidades más maduras siempre hay algo que no funciona".

El Pontífice dijo estar sorprendido por los eventos ocurridos en Washington en momentos en que los legisladores se disponían a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

"Me sorprendió porque es un pueblo tan disciplinado en la democracia", comentó Francisco en un anticipo de la entrevista.

Sin embargo, admitió que incluso "en las realidades más maduras siempre hay algo que no funciona" y hay gente "que toma un camino contra la comunidad, contra la democracia, contra el bien común".

El Papa condenó la violencia, manifestó que "ningún pueblo, puede presumir de no tener un día, un caso de violencia" y dijo que, por lo tanto, se trata de "comprender bien para no repetir, y aprender de la historia".

En cualquier caso, la comprensión es fundamental "porque así se puede poner un remedio", concluyó Francisco