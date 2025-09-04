Polémica: EEUU no financiará más la defensa de los países limítrofes con Rusia

EEUU suspenderá programas de seguridad clave en Europa del Este. El anuncio ya genera alarma dentro de la OTAN y en el Congreso norteamericano.

El gobierno de Donald Trump dejará de ayudar a países como Estonia, Letonia y Lituania en su defensa contra los ataques de Rusia.

La decisión de la administración de Donald Trump de suspender la ayuda militar a países que comparten frontera con Rusia sacudió a las cancillerías europeas. Los programas alcanzados, que movían cientos de millones de dólares al año, eran una pieza clave en la estrategia de disuasión contra Moscú.

En el terreno diplomático, el anuncio dejó más preguntas que respuestas. Mientras el Pentágono guarda silencio, los gobiernos bálticos temen quedar expuestos en un escenario que ya de por sí es frágil. Estonia, Letonia y Lituania, con presupuestos de defensa limitados, dependían de esos fondos para infraestructura y entrenamiento militar.

En paralelo, en Washington tampoco hay claridad. Legisladores de ambos partidos aseguran que el Departamento de Defensa no explicó cómo se ejecutarán los recortes , ni qué programas específicos quedarán congelados. Algunos temen que la maniobra abra la puerta a un “reprogramming” de recursos, es decir, redirigir dinero aprobado por el Congreso hacia otras prioridades.

La medida encendió alarmas dentro de la OTAN . Funcionarios europeos reconocen que la señal enviada a Moscú podría interpretarse como una pérdida de compromiso de Washington con la defensa del flanco oriental. No es un tema menor: desde 2018, el Baltic Security Initiative se había transformado en el símbolo de respaldo estadounidense en la región.

En el Congreso estadounidense también hay ruido. El comité de asignaciones del Senado había aprobado 225 millones de dólares para fortalecer a los bálticos, aunque la ley todavía espera tratamiento en el pleno. Sin embargo, la Casa Blanca ya dejó entrever que esos fondos podrían no llegar a destino.

El trasfondo de la jugada se vincula con la idea de redirigir recursos hacia la contención de China en el Pacífico y reforzar la seguridad interna. Voces cercanas al Pentágono admiten que “no se puede estar en todos lados al mismo tiempo” y que la atención estratégica debe girar hacia Asia.

Aun así, el escenario es confuso. Trump le garantizó a Polonia que las tropas norteamericanas seguirán en su territorio, pero no hizo la misma promesa para los bálticos. Esa ambigüedad refleja un giro imprevisible que pone en jaque la confianza europea.