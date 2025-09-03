China exhibe su poderío militar junto a Vladimir Putín y Kim Jong-un en el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial







Xi Jinping encabezó la ceremonia en Tiananmen con líderes de Rusia y Corea del Norte. Trump reaccionó en redes con un mensaje polémico.

Xi Jinping encabezó el desfile militar en Tiananmen por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de China, Xi Jinping, encabezó en Pekín el desfile militar por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, donde se mostró junto a Vladímir Putin y Kim Jong-un en la Plaza de Tiananmen, en un acto que combinó homenaje histórico y demostración de poder militar.

Las imágenes del desfile mostraron a Xi Jinping pronunciando un discurso donde advirtió que la humanidad debe elegir “entre la paz y la guerra y entre el diálogo y la confrontación”. Recordó a las víctimas del conflicto y rindió homenaje a los soldados que dieron su vida, pidiendo “erradicar las raíces de la guerra para evitar que la historia se repita”.

desfile militar china China exhibió misiles, cazas de última generación y armamento nunca antes visto en público. REUTERS

Tras sus palabras, comenzó el imponente desfile: miles de tropas marcharon al compás, mientras China exhibía misiles de largo alcance, cazas de última generación y armamento nunca antes visto en público. La ceremonia abrió con 80 disparos de artillería, uno por cada año transcurrido desde la rendición japonesa, seguidos de la interpretación del himno nacional, la Marcha de los Voluntarios.

Invitados de peso en el palco En un gesto de alianzas estratégicas, Putin y Kim acompañaron a Xi en el balcón privado de Tiananmen. Juntos observaron el paso de las tropas y el despliegue armamentístico, reforzando la imagen de un bloque alternativo frente a la hegemonía occidental.

desfile miitar china Putin y Kim Jong-un acompañaron a Xi en la ceremonia, reforzando la imagen de alianza entre sus países. REUTERS La reacción de Trump El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó Truth Social para lanzar críticas: “La gran pregunta a responder es si el presidente Xi de China mencionará o no la enorme cantidad de apoyo y ‘sangre’ que los Estados Unidos de América dieron a China para ayudarla a asegurar su LIBERTAD frente a un invasor extranjero muy poco amistoso”. Embed Trump reclamó un reconocimiento al sacrificio estadounidense: “Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de la victoria y la gloria de China. Espero que sean justamente honrados y recordados por su valentía y sacrificio”. Y cerró con ironía: “Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, denle mis más cálidos saludos a Vladímir Putin, y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”. Para Pekín, la conmemoración es un recordatorio de los millones de víctimas chinas y un modo de reforzar al Partido Comunista como garante de soberanía. Al mismo tiempo, el desfile sirve como demostración de fuerza en un contexto de creciente tensión con Occidente y de ambición de liderazgo global por parte de Xi Jinping.