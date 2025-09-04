Un enviado de EEUU se reunió con líderes europeos para discutir la seguridad en Ucrania

El enviado de Steve Witkoff se reunió en París y planea coordinar con Volodimir Zelenski. El evento con los mandatarios consta de la llamada "coalición de los dispuestos" incluyendo planes de apoyo militar.

El enviado especial de EEUU , Steve Witkoff , se reunió con líderes europeos en París el jueves para abordar las garantías de seguridad para Ucrania . Entre los planes de agenda, está la posibilidad de coordinar una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El diplomático, nombrado por el presidente Donald Trump, tiene la función de mediar en las conversaciones de paz y también planea reunirse con Zelenski, según un funcionario anónimo ucraniano a AP.

Witkoff fue invitado a participar en la reunión de la llamada "coalición de los dispuestos" para comentar la ayuda a Ucrania, incluida la elaboración de planes de apoyo militar en caso de un alto el fuego en la guerra con Rusia para disuadir futuras agresiones.

El presidente francés, Emmanuel Macron , y el primer ministro británico, Keir Starmer , lideran el grupo e insistieron en que cualquier fuerza europea de "reaseguro" en Ucrania necesita el respaldo de EEUU.

En un cambio de política a principios de este mes, EEUU dio indicios de estar dispuesto a apoyar garantías de seguridad para Ucrania que se asemejan al mandato de defensa colectiva de la OTAN, dijo Zelenski.

Sin embargo, no está claro cómo se materializaría ese apoyo en la práctica y en el medio existen expectativas de que Washington continúe compartiendo inteligencia y preste apoyo aéreo.

Mientras tanto, en Ucrania, Rusia lanzó 112 drones de ataque y señuelo en todo el país durante la noche del jueves, según el informe matutino de la Fuerza Aérea de Ucrania. Las defensas aéreas interceptaron o bloquearon 84 drones, según el comunicado.

Luego de conocerse el asesinato a punta de pistola del diputado de Ucrania Andriy Parubiy, trascendieron los primero detalles del hecho según fuentes policiales. El crimen fue anunciado por la mañana por el presidente Volodimir Zelenski.

Parubiy, que fue expresidente del Parlamento de ese país y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, fue disparado a plena luz del día en la vía pública.

Según fuentes policiales, se trató de un ataque "cuidadosamente planeado", citó la CNN, a la par de que el asesino sigue prófugo. Los disparos se hicieron con un arma de cañón corto y cuando llegó el personal médico, Parubiy ya había fallecido.