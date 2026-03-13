Qué es el Madrid Economic Forum, el evento liberal que contará con la participación de Javier Milei

Como en 2025, el jefe de Estado argentino participará del encuentro liberal y será el encargado de cerrar la jornada. Una vez más, su paso por España no prevé encuentros oficiales o reuniones bilaterales.

Archivo. Javier Milei durante su participación en el Madrid Economic Forum de 2025.

El presidente Javier Milei viaja a España para participar - una vez más - en una nueva edición del Madrid Economic Forum , uno de los encuentros liberales más grandes de Europa, que se realizará en el Palacio Vistalegre de Madrid . El jefe de Estado encargado de cerrar la jornada principal del evento, donde figura como el “invitado estrella”.

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El foro, que reúne a economistas, empresarios y referentes políticos vinculados al liberalismo y a corrientes de derecha de distintos países, espera convocar hasta 10.000 asistentes . Las entradas para el evento se dividen en tres categorías distintas, de 49, 249 y hasta 2.500 euros.

Además de Milei, el encuentro contará con la presencia de varios referentes del pensamiento liberal español, entre ellos Juan Ramón Rallo , Miguel Anxo Bastos , Daniel Lacalle y Manuel Llamas .

En total, el foro tendrá 18 expositores divididos a lo largo de una jornada de más de 12 horas. Según la propia web del evento, se tratarán temas vinculados al "emprendimiento, la batalla cultural, la inversión, la comunicación y la inteligencia artificial”.

A pesar de la clara tendencia liberal, los organizadores aseguran que esta edición también incorporará voces críticas con el objetivo de ampliar el debate y evitar una “cámara de eco” ideológica . Entre los invitados que aportarán miradas diferentes se encuentran Eduardo Garzón y Roberto Vaquero .

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En su participación en la edición 2025, Milei dejó frases contundentes. Allí, pronosticó que la inflación en nuestro país desaparecerá en 2026 y "habrá sido historia del pasado", al mismo tiempo que adelantó que el dato del IPC de mayo de 2025 que se conocerá en los próximos días "se espera que rompa el 2%". Hoy, la última medición del INDEC ubicó la inflación en 2,9%.

Su participación en 2025 se produjo poco después de las 19 hora local: “Viva la libertad carajo. Muerte al socialismo”, vociferó ante un público que se encendió ante uno de los mayores representantes mundiales de la batalla cultural.

Qué es el Madrid Economic Forum

El evento es organizado por las empresas Racks Labs y Abast, ambas con sede en Andorra, un país europeo conocido por su baja presión fiscal y elegido por numerosos creadores de contenido e influencers digitales para radicarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madridecoforum/status/2032460738694873421&partner=&hide_thread=false Hoy cerramos la venta Online, y ya sabemos lo que va a suceder mañana pic.twitter.com/vRg7dYKmis — Madrid Economic Forum (@madridecoforum) March 13, 2026

Detrás de la organización se encuentra Víctor Domínguez, fundador de Racks Labs y conocido en redes sociales como “Wall Street Wolverine”. En una entrevista con el diario La Nación, Domínguez aseguró que Milei no percibe honorarios por su participación y que el principal interés del presidente argentino es impulsar lo que denomina la “batalla cultural”.

Consultado sobre los costos vinculados al traslado presidencial, el organizador evitó dar precisiones: “No te puedo decir, es información confidencial”.

Público, patrocinadores y antecedentes

El público del foro está compuesto mayoritariamente por emprendedores, inversores vinculados al mundo de las criptomonedas y seguidores de las ideas liberales.

Entre las entidades patrocinadoras del evento figuran la Universidad de las Hespérides, Economía Para Adultos (EPA), Business School de Madrid, VIP Lane, Expande Fronteras y Conquer Languages, además de otros 27 colaboradores.

Cada una de las visitas de Milei a España ha estado marcada por su participación en foros y encuentros empresariales. Sin embargo, hasta el momento no mantuvo reuniones oficiales con autoridades del gobierno español. En mayo de 2024 sí participó de un encuentro con empresarios en el que estuvieron presentes representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y ejecutivos de compañías como Banco Santander, Telefónica, BBVA, Iberia, Naturgy y Mapfre, entre otras.

Cómo será la agenda de Javier Milei en España

Jueves 12 de marzo 23:00 (hora argentina): partida del vuelo presidencial rumbo a Madrid.

Viernes 13 de marzo

17:30 (hora de España) / 13:30 (Argentina): llegada del Presidente a la capital española.

Sábado 14 de marzo