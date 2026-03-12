Javier Milei viaja a España para participar del Foro Económico de Madrid: cómo será su agenda

El primer mandatario partirá este jueves por la noche. Disertará en un foro económico y mantendrá encuentros con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con el economista Jesús Huerta de Soto. La visita se da luego de su reciente gira por Estados Unidos y Chile.

El presidente Javier Milei iniciará este jueves una nueva gira internacional con destino a España , donde participará del Madrid Economic Forum 2026 y mantendrá reuniones con dirigentes políticos y referentes del pensamiento liberal.

El viaje forma parte de la agenda internacional que el mandatario viene desplegando en las últimas semanas, tras su reciente paso por Estados Unidos y Chile , donde participó de actividades políticas y encuentros vinculados al ámbito económico.

Durante su estadía en España, Milei mantendrá reuniones con dirigentes y economistas cercanos al liberalismo antes de regresar a la Argentina el domingo por la mañana.

17:30 (hora de España) / 13:30 (Argentina): llegada del Presidente a la capital española.

10:00 (España) / 06:00 (Argentina): encuentro con Santiago Abascal, diputado en las Cortes Generales y líder del partido Vox.

11:00 (España) / 07:00 (Argentina): reunión con el economista Jesús Huerta de Soto.

20:15 (España) / 16:15 (Argentina): disertación del mandatario en el Madrid Economic Forum 2026.

21:15 (España) / 17:15 (Argentina): entrega del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.

23:00 (España) / 19:00 (Argentina): salida del vuelo de regreso a la Argentina.

Domingo 15 de marzo 09:30: arribo del Presidente a la Buenos Aires.

La visita será breve y estará concentrada en la participación del jefe de Estado en el foro económico y en encuentros con dirigentes y economistas vinculados al liberalismo europeo.

La gira previa por Estados Unidos y Chile

Antes de viajar a España, el presidente Javier Milei realizó una gira por Estados Unidos que incluyó actividades políticas, económicas y encuentros con inversores. En Miami participó de la cumbre regional conocida como “Escudo de las Américas”, convocada por Donald Trump junto a líderes latinoamericanos, con eje en la seguridad regional y el combate al narcoterrorismo.

Luego se trasladó a Nueva York, donde encabezó la inauguración de Argentina Week 2026, un evento orientado a promover inversiones en el país. Allí también mantuvo reuniones con empresarios y ejecutivos del sector financiero, entre ellos el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, y disertó en la Yeshiva University.

JAVIER MILEI JOSÉ ANTONIO KAST Javier Milei junto al presidente de chile, José Antonio Kast. Presidencia

Tras su paso por Estados Unidos, el mandatario viajó a Chile, donde participó de la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast realizada en el Congreso en Valparaíso. La presencia de Milei fue interpretada como un gesto político hacia el nuevo gobierno chileno, con el que comparte afinidades ideológicas.