Quién es Ulrich Siegmund, el líder de ultraderecha que ganó en Alemania

La ultraderecha alemana de Alternativa para Alemania (AfD) consiguió este domingo una victoria histórica en Sajonia-Anhalt , en el este del país. El partido obtuvo el 44% de los votos y alcanzó un resultado inédito desde 1945. El avance representa un salto sin precedentes para la formación a nivel regional.

Con las proyecciones confirmadas, AfD obtuvo 39 de los 83 escaños del Parlamento regional y quedó a solo tres bancas de alcanzar la mayoría absoluta. En las elecciones de 2021 había conseguido un resultado considerablemente menor, por lo que el nuevo resultado confirma el crecimiento de la ultraderecha en el este de Alemania.

Sajonia-Anhalt tiene unos 2,1 millones de habitantes y se convirtió en la región donde AfD tiene hasta ahora la posibilidad más concreta de llegar al poder estatal. El resultado también fue seguido de cerca por el gobierno nacional, en un contexto marcado por el malestar de los votantes con la situación económica .

El candidato de AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund , calificó el resultado como un momento histórico para la formación. El dirigente sostuvo que el partido está cada vez más cerca de convertirse en una fuerza con capacidad de gobierno, aunque todavía deberá conseguir apoyos para controlar el Parlamento regional.

Mientras la CDU mantiene su rechazo a cualquier alianza con AfD, el BSW superó por poco el umbral del 5% necesario para obtener representación. Por ese motivo, podría adquirir un papel decisivo durante las negociaciones.

La elección estuvo acompañada además por una fuerte movilización de los votantes. La participación alcanzó el 65,3% a las 16, frente al 41% registrado a la misma hora en 2021. Finalmente, el nivel de participación total también superó al de aquella elección.

El avance de AfD vuelve a poner bajo presión el denominado “cordón sanitario” que los principales partidos alemanes mantienen para impedir que la formación ultraderechista llegue al poder. El resultado en Sajonia-Anhalt refuerza la posición del partido de cara a próximas disputas electorales y plantea un nuevo desafío para el gobierno de Merz.

Quién es Ulrich Siegmund, el líder de AfD en Sajonia-Anhalt

Ulrich Siegmund tiene 35 años y se convirtió en una de las principales caras del avance de AfD en Sajonia-Anhalt. Su perfil combina una imagen joven, una fuerte presencia en redes sociales y un programa de extrema derecha que plantea endurecer la inmigración, reformar el sistema educativo y promover una visión más nacionalista de Alemania.

Siegmund nació en 1990 en Havelberg, en el este alemán. Estudió Psicología Económica y Administración de Empresas y desde 2014 trabaja como empresario en el área de marketing. Es diputado regional desde 2016 y llegó a convertirse en el principal candidato de AfD para las elecciones de Sajonia-Anhalt.

Su crecimiento político estuvo acompañado por una estrategia especialmente enfocada en las redes sociales. Con cientos de miles de seguidores en TikTok, consiguió acercar el discurso de AfD a votantes jóvenes y presentarse como una alternativa frente a los partidos tradicionales.

Su mensaje se articula alrededor de conceptos como seguridad, identidad nacional, inmigración y recuperación de la soberanía alemana. El resultado electoral convirtió a Siegmund en una figura central del avance de AfD y en uno de los dirigentes que buscan transformar el crecimiento electoral del partido en capacidad de gobierno.

Qué es AfD, el partido de ultraderecha de Alemania

AfD es la sigla de Alternative für Deutschland (Alternativa para Alemania). La formación fue fundada en 2013 inicialmente como una fuerza contraria al euro y a los rescates financieros europeos durante la crisis de deuda. Con el paso del tiempo, la inmigración, el rechazo a determinadas políticas de la Unión Europea y el nacionalismo adquirieron un peso cada vez mayor en su discurso.

El partido atravesó una transformación ideológica desde su fundación. AfD pasó de ser un partido democrático de derechas a convertirse en un partido de extrema derecha. En Alemania, AfD se encuentra además bajo observación de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, debido a sospechas de extremismo de derecha. La discusión sobre la orientación ideológica de la formación tiene especial sensibilidad en el país por el peso histórico del nazismo.

El resultado en Sajonia-Anhalt vuelve a instalar a AfD en el centro del escenario político alemán. Con 39 escaños y el 44% de los votos, la formación quedó a pocos lugares de la mayoría absoluta y obligó al resto de los partidos a definir cómo responderán ante su avance.