Ahora Donald Trump quiere cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América"

El presidente de EEUU sugirió cambiar el nombre de Nuevo México por “Nueva América”, una propuesta que fue rechazada de inmediato por la gobernadora del estado. La iniciativa se suma a otros intentos de Donald Trump por modificar nombres geográficos.

Donald Trump sugirió cambiar el nombre de Nuevo México por "Nueva América" y la propuesta fue rechazada por la gobernadora

El presidente de EEUU, Donald Trump, renovó su impulso por cambiar nombres a un nuevo objetivo, al sugerir que el estado de Nuevo México podría convertirse en "Nueva América". La propuesta fue inmediatamente rechazada por la gobernadora del estado, Michelle Lujan Grisham.

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"Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México… a NUEVA AMÉRICA", publicó el presidente republicano en redes sociales . "Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. Guau, ¡me encanta!".

La Casa Blanca volvió a publicar una imagen en la que la parte "México" del nombre del estado aparecía tachada y sustituida por "América". Algunos medios estadounidenses señalaron que la idea se originó como una broma en internet.

La gobernadora del estado, Michelle Lujan Grisham, declaró a Fox News que el nombre "no está en discusión: es nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos".

Dijo que el presidente quería "distraer a los estadounidenses" de problemas como la subida disparada de los precios de la gasolina.

La propuesta de Trump generó un rechazo inmediato por parte de la gobernadora, quien sostuvo que el nombre del estado no está en discusión. La Casa Blanca, en tanto, difundió nuevamente la imagen que muestra la modificación del nombre, reemplazando "México" por "América".

Los otros cambios de nombres impulsados por Trump

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117226720070374585

La propuesta sobre Nuevo México llega días después de que Trump firmara una orden para rebautizar el lago Ontario como "lago América", en medio de una guerra comercial con la vecina Canadá. Canadá también rechazó el intento de cambiar el nombre.

La semana pasada, Trump sugirió cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a "estrecho Trump" mientras continúa la guerra con Irán. Unas horas más tarde dio a entender que no iba en serio con el plan.

También rebautizó el golfo de México como "golfo de América" en su primer día de regreso a la Casa Blanca en 2025, una medida rechazada por México.