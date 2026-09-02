Alemania sufrió un nuevo intento de sabotaje en su red eléctrica

La policía sostuvo que se está investigando un acto de vandalismo premeditado contra la infraestructura técnica. El país se mantiene en extrema alerta tras responsabilizar a Rusia por un dron explosivo.

Un portavoz de la policía sostuvo que se está investigando un acto de vandalismo premeditado contra la infraestructura técnica.

Alemania sufrió un segundo intento de sabotaje en su red eléctrica , según informó este miércoles la policía local al añadir que está investigando el ataque contra una subestación en la ciudad occidental de Bergheim .

Un portavoz de la policía sostuvo que se está investigando un acto de vandalismo premeditado contra la infraestructura técnica , ocurrido durante el martes a las 18.00 GMT, pero añadió que el suministro eléctrico de la región no se vio afectado. De momento, no se especificó la magnitud de los daños.

Unos dispositivos que transportaban material conductor dañaron líneas eléctricas en el estado oriental de Brandeburgo este martes. El operador eléctrico Amprion expresó en un comunicado que era probable que la interferencia externa fuera la causa del incidente en el oeste de Alemania y que el suministro eléctrico y la estabilidad de la red se mantuvieron en todo momento.

La empresa eléctrica RWE, por su lado, sostuvo en otro comunicado que el incidente la obligó a desconectar de la red unas unidades de una central térmica de lignito con una potencia combinada de 4.200 megavatios.

El operador eléctrico Amprion expresó que era probable que la interferencia externa fuera la causa del incidente en el oeste de Alemania.

En ese sentido, añadió que las unidades afectadas, situadas en Neurath y Niederaussem , se volverían a conectar a la red en los próximos días y que se encontraba en estrecho contacto con las autoridades y Amprion.

Alemania responsabilizó a Rusia por el dron explosivo hallado en Leipzig y anunció represalias

El Gobierno de Alemania acusó este martes a Rusia de estar detrás del incidente con drones registrado el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig y anunció una serie de medidas diplomáticas como respuesta.

“Rusia es responsable del ataque híbrido del 4 de agosto en Leipzig”, afirmó el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, durante una conferencia de prensa en Berlín junto con el canciller Johann Wadephul. La administración alemana considera que el episodio forma parte de una sucesión de amenazas híbridas, sabotajes y operaciones con drones contra el país. El propio Gobierno alemán informó sobre el hallazgo del artefacto explosivo.

Entre las represalias anunciadas se encuentra el cierre del consulado general ruso en Bonn, previsto para el viernes 18 de septiembre. También se rescindirá el contrato con la Casa de Rusia en Berlín, mientras que el embajador de Moscú será citado para recibir una protesta formal.