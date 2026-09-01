Alemania responsabilizó a Rusia por el dron explosivo hallado en Leipzig y anunció represalias

El gobierno alemán atribuyó a Moscú la operación registrada en agosto. Cerrará el consulado ruso en Bonn y promoverá nuevas sanciones ante la Unión Europea.

Las autoridades alemanas vincularon los componentes del artefacto con otras operaciones híbridas atribuidas a Rusia.

El Gobierno de Alemania acusó este martes a Rusia de estar detrás del incidente con drones registrado el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig y anunció una serie de medidas diplomáticas como respuesta.

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“ Rusia es responsable del ataque híbrido del 4 de agosto en Leipzig ”, afirmó el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt , durante una conferencia de prensa en Berlín junto con el canciller Johann Wadephul . La administración alemana considera que el episodio forma parte de una sucesión de amenazas híbridas, sabotajes y operaciones con drones contra el país. El propio Gobierno alemán informó sobre el hallazgo del artefacto explosivo.

Entre las represalias anunciadas se encuentra el cierre del consulado general ruso en Bonn , previsto para el viernes 18 de septiembre. También se rescindirá el contrato con la Casa de Rusia en Berlín , mientras que el embajador de Moscú será citado para recibir una protesta formal.

Dobrindt explicó que los componentes encontrados coinciden con los utilizados en otras operaciones contra intereses ucranianos. Según señaló, el armado del dispositivo evidenció conocimientos técnicos y un grado de profesionalismo que las autoridades alemanas vinculan con antecedentes atribuidos a Rusia.

El ministro sostuvo que Alemania “no está en guerra”, pero advirtió que se convirtió en un blanco cotidiano de acciones híbridas. En paralelo, Wadephul adelantó que Berlín impulsará ante la Unión Europea nuevas sanciones contra ciudadanos rusos presuntamente involucrados en estas operaciones y reclamará controles fronterizos más estrictos.

El aeropuerto de Leipzig es uno de los puntos utilizados para trasladar material hacia el este de Europa.

La Unión Europea y la OTAN respaldaron a Alemania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su “plena solidaridad” con Alemania luego de conversar con el canciller Friedrich Merz. Además, pidió preservar la unidad del bloque frente a la escalada de este tipo de acciones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó la aplicación de nuevas sanciones europeas contra Rusia y reclamó reforzar la asistencia a Ucrania. En la misma línea se manifestó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien aseguró que las operaciones híbridas contra un integrante de la alianza representan una amenaza para todos.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también respaldó las medidas anunciadas por Berlín y afirmó que la organización continuará fortaleciendo su capacidad para defender a sus miembros frente a acciones de esta naturaleza.

Cómo fue el incidente en el aeropuerto de Leipzig

El episodio ocurrió el 4 de agosto, cuando un trabajador aeroportuario detectó un dron cargado con explosivos entre dos aviones Antonov An-124 pertenecientes a la aerolínea ucraniana Antonov Airlines.

Una de las aeronaves transportaba munición militar y había arribado desde Francia con combustible para aviones. Un robot logró retirar el detonador del dispositivo, cuyo mecanismo se encontraba desconectado, y evitó una posible explosión.

Poco después, un avión de carga de DHL que había interrumpido su aterrizaje por la alerta recibió el impacto de un objeto pequeño, presuntamente otro dron. La aeronave pudo desviarse hacia Hannover y aterrizó con daños menores en el sector delantero.

El aeropuerto de Leipzig ocupa un lugar estratégico en la logística europea, debido a que es utilizado para recibir materiales que posteriormente son enviados por tierra hacia Ucrania.