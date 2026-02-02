Terror en El Cairo por un derrumbe: un enorme pozo se abrió en la tierra y generó pánico en una estación de servicio + Seguir en









El colapso del terreno dejó dos personas heridas y quedó registrado en un impactante video que se viralizó en redes sociales.

Así comenzó a ceder el suelo de la estación de servicio en Egipto

Un grave incidente urbano generó alarma en El Cairo, Egipto, luego de que un socavón de aproximadamente 15 metros de profundidad se formara de manera repentina en una estación de servicio, provocando el derrumbe parcial de dos locales comerciales.

El hecho ocurrió en una zona de alto tránsito y fue captado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares. Las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, muestran el momento exacto en el que el suelo cede de forma violenta. En la secuencia se observa cómo un vehículo logra salir del área afectada apenas segundos antes de que el asfalto se desplome por completo.

Dos personas resultaron heridas por el derrumbe en la estación de servicio Según informaron medios locales, dos personas resultaron heridas y fueron asistidas por los servicios de emergencia. Ambas se encontraban dentro de los comercios que funcionaban en el predio al momento del colapso y debieron ser trasladadas a centros de salud cercanos, donde permanecen fuera de peligro.

egipto-estación De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, el hundimiento estaría vinculado a trabajos de excavación realizados en una obra en construcción cercana, que habrían debilitado la estructura del suelo. Equipos técnicos y de defensa civil trabajan en la zona para evaluar la estabilidad del terreno y descartar nuevos riesgos.

El área fue acordonada de manera preventiva mientras avanzan las pericias, y se inició una investigación para determinar responsabilidades y verificar si las obras cumplían con las normas de seguridad vigentes.