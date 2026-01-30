Israel reabrirá temporalmente la frontera de Ráfah entre Gaza y Egipto a partir del domingo

El cruce permanecería habilitado de manera limitada y bajo control israelí. La medida permitiría la salida de un número reducido de civiles palestinos, tras más de dos años de cierre del paso fronterizo.

El paso de Ráfah es la única frontera de la Franja de Gaza que no conecta directamente con territorio israelí y permanece bajo fuerte control militar desde 2024.

Según Israel , la frontera entre Ráfah, territorio palestino , y Egipto , se abrirá el domingo, por primera vez en más de dos años . La medida permitiría que unos pocos palestinos puedan abandonar la zona de guerra y emigrar al cercano territorio egipcio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La reapertura la informó la agencia gubernamental israelí, COGAT, que coordina la política civil de Gaza. Sin embargo, no dio detalles de cuantas de las más de dos millones de personas que viven en el territorio palestino, podrán cruzar por Ráfah, por día.

“Se permitirá el regreso de los residentes desde Egipto a la Franja de Gaza, en coordinación con Egipto, solo a los residentes que abandonaron Gaza durante la guerra y solo después de que Israel haya dado su autorización previa en materia de seguridad ”, afirmó COGAT.

Las Fuerzas armadas de Israel (FDI) se hicieron con el control del paso fronterizo en mayo de 2024, nueve meses después del inicio de la guerra . Su reapertura era parte de los requisitos del plan de paz acordado entre las autoridades de Hamás, Israel y EEUU, tras el alto al fuego acordado en octubre pasado.

Por su parte, la condición que exigía Israel para volver a abrir la frontera, era que la organización islámica entregará el cuerpo de el ultimo rehén en israelí en Gaza, hecho que ocurrió esta semana.

Por otro lado, Israel buscaría restringir el ingreso a Palestina a unas 150 personas por día, según Reuters. Además, la apertura no sería total, sino que solo dejaría ingresar civiles y rechazaría a camiones con ayuda humanitaria. Según las ONGS que colaboran con los afectados palestinos, la ayuda vital para la Franja de Gaza ha sido intensamente obstaculizada por las FDI.

“Muchas personas en Gaza siguen viviendo entre los escombros, sin servicios básicos, luchando por mantenerse calientes en medio de las duras condiciones invernales”, afirmó el viernes la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, en un comunicado.

Pidió que se suavizaran las restricciones sobre artículos de “doble uso”, como tuberías de agua y generadores, “que son esenciales para restaurar la infraestructura básica de la que depende la población”.

vuelta a casa Gaza Palestinos regresan a Gaza BBC

Israel estima que murieron 70.000 palestinos en Gaza por la ofensiva militar

Israel estima en más de 70.000 la cifra de palestinos muertos en la Franja de Gaza por la ofensiva impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu tras el ataque terrorista perpetrado por Hamas en octubre de 2023. Este jueves hubo otros dos muertos.

Medios israelíes informaron que el número fue comunicado por un alto funcionario del Ejército israelí, aunque el desglose todavía está bajo análisis dado que consideran que no han podido determinar cuántos fallecidos corresponden a la organización islámica y cuántos eran civiles.

Antes del alto el fuego acordado en octubre del 2025, Israel estimaba haber asesinado a 20.000 combatientes de Hamas, además de otros 1.600 terroristas muertos.

El número es coincidente con el ministerio de Salud de Gaza que ubica en 71.667 la cantidad de fallecidos. Asimismo, calculan que hubo 440 muertos por desnutrición y hambre.

Asimismo, este jueves murieron otros dos palestinos a manos del Ejército de Israel. El hecho ocurrió en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Las víctimas son dos hombres de 19 y 32 años.