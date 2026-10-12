Uruguay impulsa un proyecto para habilitar la jubilación desde los 60 años: quiénes podrán acceder + Agregar ámbito en









El anuncio fue realizado este lunes por el secretario de presidencia, Alejandro Sánchez, durante una conferencia de prensa posterior a un nuevo Consejo de Ministros. La iniciativa prevé condiciones especiales para los trabajadores de menores ingresos y mantendrá los 65 años como edad general de retiro.

Uruguay impulsa un proyecto para habilitar la jubilación desde los 60 años: quiénes podrán acceder.

El gobierno uruguayo de Yamandú Orsi enviará al Parlamento un proyecto de ley para crear una nueva causal jubilatoria que permita a los trabajadores retirarse a partir de los 60 años, siempre que cumplan con los 30 años de aportes requeridos. La iniciativa contempla condiciones especiales para los jubilados de menores ingresos y busca garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

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El anuncio fue realizado este lunes por el secretario de presidencia, Alejandro Sánchez, durante una conferencia de prensa posterior a un nuevo Consejo de Ministros. Según adelantó el funcionario, el proyecto ingresará al Parlamento esta semana.

La propuesta surgió del Diálogo Social, un espacio de debate entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y distintos actores sociales que culminó en abril y que tuvo como objetivo analizar alternativas para enfrentar los desafíos estructurales de la protección social en Uruguay.

La iniciativa prevé condiciones especiales para los trabajadores de menores ingresos y mantendrá los 65 años como edad general de retiro. Cómo funcionará la jubilación anticipada a los 60 años en Uruguay La iniciativa establecerá una nueva causal jubilatoria para las personas de entre 60 y 65 años que acrediten tres décadas de aportes. La adhesión será voluntaria: los trabajadores podrán optar por retirarse a los 60 años o continuar en actividad hasta alcanzar los 65, la edad general de jubilación. "Ponemos el componente de la libertad: todas las personas podrán tomar la decisión de presentarse a esta causal o esperar a su jubilación hasta los 65 años", explicó Sánchez.

Uno de los ejes del proyecto será mejorar las condiciones de retiro de quienes perciben menores ingresos. De acuerdo con el secretario de Presidencia, el 30% de las jubilaciones más bajas podrá acceder al beneficio a partir de los 60 años en condiciones iguales o mejores que las previstas en el régimen vigente. "Lo que estamos haciendo es priorizar con recursos a los más bajos", sostuvo el funcionario.

En cambio, quienes perciban salarios más elevados podrán optar por la jubilación anticipada, aunque deberán resignar una parte del haber que les correspondería si se retiraran bajo las condiciones generales del sistema. Según Sánchez, ese mecanismo permitirá mantener el equilibrio financiero y garantizar que la medida sea sustentable en el tiempo. La reforma jubilatoria de Luis Lacalle Pou y el antecedente del plebiscito La propuesta del gobierno de Orsi busca modificar parcialmente el esquema previsional establecido durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou. En 2023 comenzó a regir una reforma que elevó progresivamente la edad general de retiro de 60 a 65 años. En respuesta a esos cambios, la central sindical PIT-CNT impulsó un plebiscito que planteaba, entre otras medidas, restablecer la jubilación a partir de los 60 años y establecer que ninguna prestación jubilatoria fuera inferior al salario mínimo. La iniciativa también proponía eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y dejar la gestión del sistema exclusivamente en manos del Estado. Sin embargo, el plebiscito no obtuvo los votos necesarios para aprobar las modificaciones propuestas. Con el nuevo proyecto, el gobierno uruguayo busca habilitar una alternativa de retiro anticipado sin eliminar la edad general de jubilación de 65 años.

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