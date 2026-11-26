El dólar oficial minorista cerró a $1.575 para la compra y a $1.625 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.627,86 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 26 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 26 de noviembre
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La suba del dólar oficial se tomó un respiro en medio del feriado en EEUU, pero cerró arriba de los $1.600
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 26 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.601.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 26 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.690 para la compra y a $1.710 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 26 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.836,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 14.7%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 26 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.665,46 y la brecha con el dólar oficial es de 4.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 26 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.112,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 26 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.758,45.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 26 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s60.450, según Binance.
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