El lapidario comentario de Néstor Gorosito contra la dirigencia de San Lorenzo: "No entienden nada" + Agregar ámbito en









El extécnico del Ciclón explicó el cruce que tuvo con la comisión directiva, comandada por Marcelo Culotta, y dio su opinión de cuál es la mejor manera para poder salir de la dura situación económica que está atravesando el club.

Néstor Gorosito explicó las cosas que no le gustan de la nueva dirigencia de San Lorenzo.

Néstor Gorosito fue contundente al ser consultado por su último paso como entrenador de San Lorenzo, durante la tarde de este jueves. Según reveló, el club, presidido desde junio por Marcelo Culotta, está atravesando por una mala gestión directiva, con la cual tuvo varios roces en su estadía de dos meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su segundo ciclo al frente del Ciclón, “Pipo” estuvo tan solo desde julio hasta septiembre. Al comenzar sus críticas hacia la dirigencia, disparó: “Los dirigentes de San Lorenzo no entienden nada. Me dijeron que iba a tener el equipo en la sexta o séptima fecha, y en la octava me echaron”, aseguró.

Néstor Gorosito en su último paso por San Lorenzo. @sanlorenzo En ese lapso, Gorosito apenas dirigió nueve encuentros, con seis derrotas, dos empates y una victoria en su haber. Tras el malestar del público de Boedo hacia los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos, la cúpula del club decidió responsabilizar al entrenador y cesarlo de su cargo.

Sin pelos en la lengua, el técnico describió el clima interno de la institución: “En la nave de San Lorenzo se percibe la mala onda. Está todo mal, son todos kioscos”, afirmó en diálogo con Radio La Red. Y agregó un dato alarmante: “Hay jugadores que cobraban y no iban nunca a entrenar”.

Estos conflictos en el Ciclón arrastran antecedentes desde la comisión directiva de Marcelo Moretti, marcada por los polémicos videos en los que se lo veía guardando billetes en su saco, en un presunto soborno para que un jugador sumara más minutos. Pese a la asunción de Culotta en junio de este año, en la actualidad parece que el panorama no cambió.

Marcelo Culotta, el actual presidente de San Lorenzo. Respecto a su desvinculación económica, Gorosito aclaró: “Los dirigentes me pagaron lo que estaba firmado y me fui”, confesó, sin ánimos de polemizar pese a la sorpresa que le generó enterarse de que no seguiría en el puesto. Por último, señaló cuál es, a su criterio, la única salida para revertir este presente: “Si no hay unión es imposible que San Lorenzo salga de este quilombo. Me alegra que esté (Rubén Darío) Insúa porque defiende al club”, sentenció en respaldo al entrenador que lo sucedió. Desde que el “Gallego” regresó para afrontar su tercer ciclo en Boedo, el Ciclón disputó ocho partidos, con dos triunfos, tres empates y tres derrotas. Sin una reacción inmediata en los resultados, San Lorenzo quedó fuera de las copas internacionales del próximo año y recién en 2027 podrá intentar volver a disputar certámenes continentales.