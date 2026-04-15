Uruguay: Yamandú Orsi promulgó la ley de eutanasia en un avance que "protege la dignidad humana" + Seguir en









El presidente firmó la reglamentación tras meses de debate. La norma permitirá a pacientes con enfermedades irreversibles acceder a una muerte asistida.

La implementación quedó habilitada tras definir protocolos y condiciones médicas

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, promulgó este miércoles la ley de eutanasia, convirtiendo a su país en el primero de América Latina en tener una legislación de este tipo. La ley había sido confirmada por el Senado uruguayo en octubre de 2025 “luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, según comentó Orsi.

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“Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha", detalló el presidente.

"Hace 6 meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno. Sobre esa base, hoy damos este paso, tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades", continuó, y destacó que "Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan".

Por su parte, desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) resaltaron que la ley "amplía derechos y protege la dignidad humana". "Un país que se anima a legislar sobre esto no le teme a la muerte, le tiene amor a la vida", celebró el sector mayoritario del Frente Amplio (FA).

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Una ley que amplía derechos y protege la dignidad humana. Un país que se anima a legislar sobre esto no le teme a la muerte, le tiene amor a la vida. pic.twitter.com/SOK0o3scB0 — MPP 609 (@MPP609) April 15, 2026 Un protocolo para la implementación de la eutanasia en Uruguay Con la aprobación del proyecto en el Parlamento en octubre, gracias a el apoyo de legisladores de los tres principales partidos, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en sancionar una ley respecto de la regulación del acceso a una "muerte digna". El Poder Ejecutivo no tardó en promulgarla, pero, recién ahora y con la firma presidencial, podrá comenzar a implementarse la normativa que permitirá a personas mayores de edad y cursando una enfermedad terminal incurable o irreversible elegir la eutanasia.

La firma llega tras un profundo trabajo desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) para ultimar los detalles técnicos y administrativos para dicha implementación. Según explicó en febrero el diputado del Frente Amplio, Federico Preve, uno de los objetivos era definir el procedimiento y los formularios que estarán incluidos en el mismo. Otro aspecto que se analizó fue el lugar en el que podrá llevarse a cabo la "muerte digna" —por ejemplo, entre el centro hospitalario o el hogar—, que podría ser elegido por el paciente, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas y sea coordinado con el sistema mutualista y con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).