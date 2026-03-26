La última entrevista de Noelia Castillo antes de morir por eutanasia en España.

La joven de 25 años había hablado antes del procedimiento y explicó las razones detrás de su elección. Su historia estuvo atravesada por el abuso, el dolor físico, el sufrimiento psicológico y una extensa batalla judicial.

El caso de Noelia Castillo , la joven española de 25 años que murió este jueves tras recibir la eutanasia , cobró una fuerte repercusión en el mundo al tratarse de una de las pacientes más jóvenes del país en someterse a este procedimiento. Antes de recibir la inyección que le quitó la vida, brindó su última entrevista en la que contó los motivos por los cuales inició la solicitud.

" No tengo metas ni proyectos , siempre he visto mi mundo muy oscuro. No puedo más con los dolores , con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido", contó en diálogo con medios españoles.

La joven que, inició la solicitud en 2022 tras una vida llena de tormentos, que incluyeron abuso sexual por una pareja, violación grupal y un intento de suicidio, señaló: "No tengo ganas de nada. Simplemente quiero irme y dejar de sufrir". Además, alegó sufrir constante dolor psicológico y sobre todo físico, tras haber quedado parapléjica.

También se refirió a los obstáculos impuestos por su padre, con quién libró una dura batalla judicial. Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija", dijo ella sobre la postura de sus seres queridos.

"Esta mañana su padre le ha vuelto a hacer daño" , señaló su mamá, quien aseguró que él "se niega a pagar el entierro de su hija, ha ido a verla y le ha dicho: ' Tú lo has empezado, tú lo terminas'". Sin embargo, Noelia se mantuvo firme en su decisión pese a los intentos por hacerla cambiar de opinión: "Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir" .

eutanasia en barcelona La joven de 25 años explicó las razones detrás de su elección. Captura de pantalla durante el programa 'Y ahora Sonsoles'

Murió Noelia Castillo y se convirtió en el caso más joven de eutanasia en España

La joven de 25 años murió este jueves en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Cataluña, donde permanecía internada. Su caso había cobrado fuerte repercusión pública porque, además de tratarse de una de las pacientes más jóvenes del país en recibir este procedimiento, quedó atravesado por una extensa pelea judicial que demoró durante casi dos años una decisión ya avalada por los organismos competentes.

La solicitud había sido aprobada en 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que concluyó que la joven padecía un cuadro irreversible, con secuelas permanentes y un sufrimiento físico y psíquico constante.

Sin embargo, la intervención de su padre, acompañado por la organización Abogados Cristianos, derivó en una sucesión de recursos judiciales que fueron retrasando la ejecución del procedimiento. El caso atravesó distintas instancias en España y también llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente rechazó frenar la eutanasia.

La historia de Noelia había quedado marcada por un intento de suicidio ocurrido en octubre de 2022, después de una agresión sexual múltiple, episodio que la dejó parapléjica.

A partir de entonces, convivió con un cuadro severo que incluía dolor neuropático, dependencia funcional y múltiples complicaciones médicas. Durante ese proceso, reiteró en distintas oportunidades su voluntad de interrumpir una vida que, según sostenía, estaba atravesada por el dolor y la falta de perspectivas de mejoría.

La eutanasia estaba prevista originalmente para el 2 de agosto de 2024, pero una resolución judicial la dejó en suspenso a último momento. Desde entonces, el expediente se convirtió en uno de los más resonantes del debate sobre el derecho a morir dignamente en España. En los días previos al desenlace, la joven había vuelto a ratificar públicamente su decisión y había dejado en claro que deseaba que se respetara su voluntad, por encima de la oposición de parte de su familia.

Horas antes de que Noelia recibiera la eutanasia, su padre presentó un último recurso para paralizar el procedimiento y someterla a un tratamiento psiquiátrico, el cual fue rechazado.

Qué dice la Ley de Eutanasia en España

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia después de varios años de batalla judicial. Si bien había recibido la autorización de la justicia española, su propio padre se había encargado de frenar la decisión.

Según la ley española, la normativa está regulada por la Ley Orgánica 3/2021 y entró en vigencia en el mes de junio 2021, después de haber sido aprobada con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. La misma reconoce a la eutanasia como un derecho individual bajo el concepto de "prestación de ayuda para morir".

En cuanto a los requisitos, la ley indica que los solicitantes deben ser mayores de edad, tener nacionalidad española, residencia legal o empadronamiento y estar en pleno uso de sus facultades al momento de la solicitud. Sobre la salud, la normativa especifica que el solicitante debe sufrir una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento crónico grave que cause sufrimiento intolerable.