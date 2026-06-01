Terminó el sueño: Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado de Roland Garros + Agregar ámbito en









Fue con un marcador de 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6). El porteño batalló más de 14 horas en el torneo, pero la experiencia del ex top 6 pesó en los tie-breaks. Ahora espera por Arnaldi o Tiafoe.

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado en los octavos de final de Roland Garros. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Una destacable resistencia le permitió a Juan Manuel Cerúndolo forzar dos desempates ante Matteo Berrettini, antes de sellar su adiós en los octavos de final de Roland Garros. El zurdo porteño buscó plantarse de igual a igual en el Court Suzanne Lenglen, pero terminó pagando caro el cansancio acumulado frente a la jerarquía del europeo, quien se llevó la victoria con parciales de 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

cerundolo Juan Manuel Cerúndolo.

El factor físico que condicionó a Juan Manuel Cerúndolo El Berrettini (106°) marcó el ritmo desde el inicio, aunque Cerúndolo (56°) tuvo una chance de quiebre en el primer game, el romano reaccionó rápido, rompió el servicio del argentino en el juego siguiente y se llevó el primer parcial por 6-3, apoyado en un sólido 76% de efectividad con su primer saque.

El exnúmero 6 del mundo y finalista de Wimbledon demostró toda su jerarquía en el segundo set. Pese a su historial de lesiones, el italiano de 30 años hizo valer sus más de 200 triunfos en el circuito para dominar desde el fondo de la cancha. Cerúndolo no logró incomodarlo con la devolución y, aunque peleó hasta el final, Berrettini se adjudicó la manga en el tie-break por 7-6 (2).

El desgaste físico empezó a pasarle factura al porteño de 24 años, quien arrastraba una maratón de más de 14 horas de juego en el torneo tras sus históricas victorias ante Jannik Sinner y Martín Landaluce. Tras recibir asistencia médica antes del tercer set, y motivado por las indicaciones de su entrenador Sebastián Prieto, Cerúndolo reaccionó: consiguió su primer quiebre y llegó a sacar para set, pero el italiano reaccionó a tiempo y estiró la definición a un nuevo tie-break.

En el desempate, el argentino jugó con valentía y se colocó 6-3 arriba, quedando a un paso del descuento. Sin embargo, la templanza del europeo terminó por inclinar la balanza: Berrettini encadenó cinco puntos consecutivos, cerró el parcial por 7-6 (8) y selló una batalla inolvidable. De este modo, por un lugar en las semifinales el romano enfrentará al vencedor del duelo entre su compatriota Matteo Arnaldi (104°) o el estadounidense Frances Tiafoe (22°).

Temas Roland Garros