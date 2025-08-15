Donald Trump prometió aranceles al acero y a los chips semiconductores a partir de la próxima semana

Lo dijo a bordo del Air Force One, de viaje a Alaska. También sostuvo que "las tasas serían más bajas al principio".

El presidente de EEUU , Donald Trump , dijo este viernes, a bordo de su viaje a Alaska , que fijará aranceles a las importaciones de acero la próxima semana y a los chips semiconductores la siguiente.

"Estableceré aranceles la semana que viene y la siguiente sobre el acero y sobre, diría, los chips", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Fue durante su viaje con destino a Alaska: allí mantendrá, a las 11.30 locales de allá, un encuentro con su par ruso Vladimir Putin para tratar la cuestión de la guerra en Ucrania.

Dijo que las tasas serían más bajas al principio para permitir que las empresas vengan y apuntalen la fabricación nacional , para luego aumentarlas más tarde. Sin embargo, no dio un número exacto, dijo Reuters.

Esta semana, el republicano anunció que l as importaciones de oro " no estarían sujetas a aranceles " . La resolución contrastaba con las expectativas del sector, que anticipaba una exención de aranceles, y provocó un fuerte repunte en el precio de los futuros de oro en el mercado estadounidense.

Por otro lado, y contrario a lo que esperaba el sector, ¿el republicano anunció que las importaciones de oro "no estarían sujetas a aranceles".

Según Bloomberg, un funcionario de la Casa Blanca indicó que la administración estudiaba emitir una nueva política para aclarar la situación. Finalmente, Trump zanjó el tema en su perfil de Truth Social: “El oro no estará sujeto a aranceles!”.

Donald Trump y Vladimir Putin, frente a frente en un encuentro clave por la guerra en Ucrania

Este viernes 15 de agosto los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reunirán en Alaska con motivo de la guerra en Ucrania. En una jornada cargada de mucha expectativa, el encuentro comenzará a las 11:30 (hora local). En la semana, ambos mandatarios expresaron su confianza sobre el resultado del cónclave, mientras que líderes mundiales centraron la atención en las negociaciones.

El cónclave se llevará adelante en la base militar Elmendorf-Richardson, ciudad de Anchorage. En la previa del encuentro, Putin elogió los esfuerzos "enérgicos" de EEUU y hasta sugirió que ambas potencias "podrían alcanzar un acuerdo nuclear".

El mandatario republicano expresó un mensaje en su cuenta Truth Social, en la previa a la reunión esta mañana: “¡¡¡Mucho en juego!!!”, se limitó a subrayar a horas de verse cara a cara con Putin.