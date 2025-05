Volodimir Zelenski rechazó la tregua de Vladimir Putin: exigió 30 días de alto el fuego

En una rueda de prensa, Zelenski expresó su escepticismo ante la propuesta de Putin: " La simple cuestión es que te matan hasta el día 7, luego el día 7 hacen dos o tres días cómodos para ellos, y luego el día 11 nos atacan de nuevo con misiles. No veo ninguna propuesta en eso ".

Zelenski también expresó su preocupación por la seguridad de los líderes mundiales que asistirían al desfile del 9 de mayo en Moscú. "Nuestra posición es muy simple: no podemos responsabilizarnos de lo que ocurra en el territorio de la Federación Rusa".



"Ellos les proporcionan seguridad y, por tanto, nosotros no les daremos ninguna garantía. No sabemos lo que hará Rusia en esas fechas. Podría tomar distintas medidas, como incendios o explosiones, para luego acusarnos", destacó el presidente ucraniano según DW.

Donald Trump aseguró que "Ucrania será derrotada muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Ucrania "será derrotada muy pronto" y aseguró que busca que finalice la guerra con Rusia. Además, afirmó que tras la invasión del país presidido por Vladimir Putin en febrero de 2022 "ha muerto mucha gente".

En diálogo con The Atlantic, el mandatario se adjudicó estar "salvando a esa nación". "Creo que esa nación será derrotada muy pronto", agregó. Asimismo afirmó que suministró al Ejército ucraniano de misiles Javelin y reconoció que "esa fue una de las razones por las que continuó la guerra".

Entonces, advirtió por las consecuencias del conflicto: "También podría argumentar que es una lástima que continuara, porque ha muerto mucha gente. Murió mucha más gente en esa guerra de lo que se informa".