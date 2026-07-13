Vuelve la carrera espacial: China prepara un cohete que explorará el polo sur de la Luna

China acelera los preparativos de la misión Chang’e-7, que buscará explorar el polo sur de la Luna e identificar recursos clave como hielo de agua. La misión forma parte de la estrategia del gigante asiático para consolidar su programa espacial y avanzar hacia el envío de astronautas al satélite antes de 2030.

Con la misión Chang’e-7, China profundiza la competencia en la nueva carrera espacial, mientras avanza en su objetivo de llevar astronautas a la Luna antes de 2030. (Imagen de archivo).

China avanzó este lunes en los preparativos de la misión Chang’e-7 , clave para explorar el polo sur de la Luna y buscar posibles recursos como hielo de agua , con la llegada al centro de lanzamientos de Wenchang (sur) del cohete Larga Marcha-5 Y14, encargado de lanzar la sonda en la segunda mitad de este año. Sucede a meses de la misión Artemis II de EEUU.

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El lanzador fue trasladado al complejo, donde se someterá a trabajos de ensamblaje final y pruebas junto con la sonda Chang’e-7, que había llegado previamente a la base de lanzamiento.

Según el organismo, los distintos sistemas que participarán en la misión avanzan actualmente "según lo previsto" en los preparativos desde el área de lanzamiento.

La Chang’e-7, cuyo despegue está previsto para la segunda mitad de este año, sin una fecha específica , es una de las misiones centrales del programa chino de exploración lunar no tripulada y tendrá como destino el polo sur de la Luna, una región considerada prioritaria por la posible presencia de hielo de agua en cráteres permanentemente en sombra.

La búsqueda de hielo de agua en el polo sur lunar es considerada estratégica para facilitar futuras misiones de larga duración y una eventual presencia humana permanente.

El proyecto combinará operaciones en órbita, descenso y desplazamiento sobre la superficie lunar con el objetivo de estudiar el entorno, analizar recursos y ensayar tecnologías necesarias para futuras misiones de mayor duración.

La búsqueda de hielo de agua se ha convertido en uno de los principales objetivos de la exploración lunar internacional, ya que su eventual aprovechamiento podría facilitar estancias prolongadas en el satélite y reducir la necesidad de transportar desde la Tierra determinados recursos.

El programa Chang’e crece en el país asiático

La misión dará continuidad al programa Chang’e, que en 2019 logró el primer alunizaje de una sonda en la cara oculta de la Luna con la Chang’e-4 y en 2024 trajo a la Tierra las primeras muestras de esa región mediante la Chang’e-6.

China prevé completar esta fase con la Chang’e-8, programada en torno a 2029, que buscará evaluar el uso de los recursos detectados por la Chang’e-7 y sentar bases técnicas para una futura presencia humana.

En paralelo, el país asiático desarrolla los elementos de su programa lunar tripulado, entre ellos el cohete Larga Marcha-10, la nave Mengzhou y el módulo de alunizaje Lanyue, con el objetivo declarado de llevar astronautas chinos a la Luna antes de 2030.

China ha reforzado en los últimos años su programa espacial con la construcción de la estación espacial Tiangong, la llegada a Marte con la misión Tianwen-1 y nuevas misiones de exploración lunar y de espacio profundo.

La misión Artemis II de EEUU llevó astronautas a la luna

Los cuatro astronautas que viajaron a la Luna.

Artemis II fue la primera misión tripulada del programa lunar de la NASA y la primera en sobrevolar la Luna desde 1972. La tripulación histórica de cuatro astronautas completó con éxito un viaje de casi 10 días, recorriendo 1.100.000 kilómetros a bordo de la nave Orión.

Se trató de un vuelo de prueba fundamental para evaluar y probar todos los sistemas de soporte vital, navegación y comunicaciones de la nave Orión con tripulación humana en condiciones reales en el espacio profundo.

La tripulación estuvo compuesta por cuatro astronautas pioneros: Reed Wiseman (Comandante de la NASA), Victor Glover (Piloto de la NASA), Christina Koch (Especialista de la NASA) y Jeremy Hansen (Especialista de la Agencia Espacial Canadiense).

Durante su trayectoria, la nave realizó un sobrevuelo alrededor de la cara oculta de la Luna, superando récords de distancia, y posteriormente amerizó de forma segura en las costas de California tras soportar temperaturas extremas durante su reentrada a la Tierra.