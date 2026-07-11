El tifón Bavi golpea Asia: cerca de dos millones de evacuados y más de 90 heridos entre China, Taiwán y Japón

El fenómeno obligó a desplegar evacuaciones masivas, provocó cancelaciones de vuelos y alertas por inundaciones. Las autoridades advirtieron que tocará tierra en las próximas horas con vientos de gran intensidad.

El avance del tifón Bavi mantuvo en máxima alerta a China, Taiwán y Japón, donde las autoridades activaron operativos de emergencia para hacer frente a uno de los fenómenos meteorológicos más intensos del año. El temporal dejó 92 heridos entre los tres territorios y obligó a evacuar a 1,71 millones de personas en la provincia china de Zhejiang .

Mientras Taiwán reportó 87 lesionados y Japón confirmó cinco heridos leves , las autoridades chinas prepararon el impacto directo del ciclón, previsto para la madrugada del domingo.

La provincia de Zhejiang , situada en el este del país, elevó este sábado la respuesta de emergencia al nivel uno , el grado más alto previsto para este tipo de fenómenos.

Según el Centro Meteorológico Nacional , a las 14:00 (hora local) el centro de Bavi se encontraba a unos 290 kilómetros al este del límite entre Zhejiang y Fujian , sobre el mar de China Oriental .

Los pronósticos indicaron que el tifón avanzará hacia el noroeste a una velocidad de entre 30 y 35 kilómetros por hora , antes de ingresar al territorio chino entre las localidades de Sanmen y Cangnan , con vientos de nivel 12 a 13 , para luego perder intensidad tierra adentro.

Activaron operativos de emergencia en Asia.

Evacuaciones masivas y miles de establecimientos cerrados

De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, las autoridades evacuaron preventivamente a 1,71 millones de personas ante la inminencia del impacto del ciclón. Además, suspendieron las actividades en 12.154 escuelas y jardines de infantes, cerraron 444 centros turísticos y clausuraron 78 espacios culturales como parte de las medidas preventivas.

El temporal también alteró gravemente el transporte aéreo. Aeropuertos del este de China y de Taiwán, entre ellos los de Wenzhou y Fuzhou, registraron cancelaciones masivas y una actividad prácticamente paralizada, según informó el portal especializado Feichangzhun.

El Centro Meteorológico Nacional mantuvo vigente la alerta naranja por tifón y emitió además la primera alerta roja por lluvias del año, ante la previsión de precipitaciones torrenciales en Zhejiang, Fujian, Taiwán y otras regiones del este y norte del país.

La llegada de Bavi se produjo apenas días después de una sucesión de fenómenos extremos que golpearon distintas regiones de China. Las lluvias asociadas al tifón Maysak provocaron 39 muertos en Guangxi, mientras que un deslizamiento de tierra dejó 21 fallecidos en Gansu. A ello se sumaron tormentas y tornados registrados en Hubei, donde murieron otras 11 personas.

Taiwán registró decenas de heridos y miles de evacuados

En Taiwán, el Centro de Respuesta a Desastres, citado por la agencia CNA, informó que el paso del tifón dejó 87 personas heridas, aunque ninguna sufrió lesiones de gravedad. La mayoría de los afectados resultó lesionada por caídas de motocicletas, impactos de objetos, cortes y accidentes ocurridos durante el temporal.

Las autoridades elevaron además a 14.476 el número de evacuados preventivos y contabilizaron 1.456 incidentes, principalmente relacionados con árboles caídos y daños en infraestructura básica.

El organismo mantuvo vigentes 45 alertas rojas por riesgo de flujos de lodo, 28 de ellas en el condado de Hsinchu, además de otras tres alertas rojas por posibles deslizamientos de gran magnitud.

La Agencia Meteorológica Central anticipó que las alertas marítimas y terrestres podrían levantarse durante la mañana del domingo si las condiciones continúan mejorando. Mientras tanto, más de 5.400 viajeros permanecieron varados en islas periféricas administradas por Taipéi, a la espera de la normalización del transporte.

En el aeropuerto de Taoyuan, principal puerta de entrada al territorio taiwanés, fueron cancelados 552 vuelos, mientras apenas una quincena seguía programada para operar.

Japón sufrió un impacto menor

En Japón, el tifón pasó cerca de la prefectura de Okinawa, en el extremo sur del país, donde dejó cinco heridos leves y obligó a cancelar más de un centenar de vuelos.

La Agencia Meteorológica de Japón mantuvo durante la jornada una alerta de nivel 4 por tempestad en distintas zonas del sur y del centro de Okinawa, recomendando evacuar las áreas con mayor riesgo de inundaciones.

Durante la mañana se registraron ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora, mientras que para las islas Sakishima se pronosticó una acumulación de hasta 250 milímetros de lluvia entre el sábado y el domingo, según informó la cadena NHK.